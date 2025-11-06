3 giờ trước
21:34 6/11/2025
Khoảng 20h ngày 6/11, bão Kalmaegi tiến vào đất liền. Chị Dương Thu Vân (người dân địa phương) cho biết thời điểm cơn bão đi qua, bức tường tại chung cư Long Thịnh đổ sập trước sự chứng kiến của cư dân.
1 giờ trước
22:58 6/11/2025
Là chủ doanh nghiệp vật liệu xây dựng, anh Nguyễn Lương Tuấn Anh (Đà Nẵng) tận dụng 7 xe ben 16 tấn của công ty đậu quanh nhà nhằm tránh gió lớn gây hư hại tài sản trong bão số 13. Đây cũng là cách anh phòng chống bão suốt nhiều năm nay.
4 giờ trước
19:58 6/11/2025
Cột đèn trang trí tại quảng trường Nguyễn Tất Thành bất ngờ đổ sập, thời điểm bão Kalmaegi tiến vào đất liền. Hình ảnh do người dân ghi lại.
3 giờ trước
21:11 6/11/2025
Khoảng 21h ngày 6/11, nước biển Sa Huỳnh (Quảng Ngãi) dâng cao tràn vào khu dân cư, cuốn trôi nhiều vật dụng ven bờ kè.
4 giờ trước
20:09 6/11/2025
Khoảng 19h ngày 6/11, gia đình 4 người, trong đó có 1 cụ già, ở xã Tuy Phước (Gia Lai) phải trú trước hiên nhà chờ cứu hộ. Song, do gió lớn, hiện các đội cứu hộ vẫn chưa thể tiếp cận.
5 giờ trước
19:04 6/11/2025
Xã Long Phụng, tỉnh Quảng Ngãi xuất hiện lốc xoáy, bầu trời chuyển âm u vào khoảng 17h tối 6/11.
6 giờ trước
18:25 6/11/2025
Khoảng 17h20, tại khu vực chung cư Altara Residences (phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai), gió lớn kèm theo mưa khiến tấm biển quảng cáo khổ lớn bị thổi bay, rơi xuống lòng đường.
8 giờ trước
16:50 6/11/2025
Video trích xuất từ camera nhà anh Anh Khoa (ngụ phường Quy Nhơn Đông) cho thấy gió mạnh, sóng lớn vào lúc 14h30 ngày 6/11.
13 giờ trước
11:00 6/11/2025
Sau 2 năm xa cách, cô gái chuyển giới N.Anh (Nghệ An) bật khóc trong vòng tay người bố, người luôn lặng lẽ chấp nhận và yêu thương con vô điều kiện trên hành trình sống thật với chính mình.
07:30 5/11/2025
07:30 5/11/2025
Giữa công viên Oosterpark (Amsterdam, Hà Lan), chàng trai Croatia Matko Kmezic mở xe cà phê phin Việt, tự tay pha từng ly cà phê robusta để mang hương vị Việt Nam đến giữa lòng châu Âu.