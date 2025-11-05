Cận cảnh sập cầu vì mưa lũ dữ dội ở Huế
Sáng 3/11, mố cầu Phú Mậu (xã Khe Tre, Huế) bị sập do mưa lũ khiến một phương tiện bị hư hại, giao thông chia cắt.
Giữa công viên Oosterpark (Amsterdam, Hà Lan), chàng trai Croatia Matko Kmezic mở xe cà phê phin Việt, tự tay pha từng ly cà phê robusta để mang hương vị Việt Nam đến giữa lòng châu Âu.
Sáng 3/11, mố cầu Phú Mậu (xã Khe Tre, Huế) bị sập do mưa lũ khiến một phương tiện bị hư hại, giao thông chia cắt.
Chỉ trong hơn 10 tiếng ngày 2/11, căn nhà tại đường Ngô Đức Kế, phường Phú Xuân, thành phố Huế của Ngọc Hùng bị nước dâng ngập cả mét.
Tối 2/11, nhịp sống người dân vào guồng trở lại được hai ngày thì nước tiếp tục dâng cao vào khuya. Sáng hôm sau, bà con tiếp tục đối diện với đống nước lũ và bùn đặc quánh, thứ gây ám ảnh một tuần qua. Tuy nhiên, họ vẫn lạc quan, nghệ sĩ địa phương vẫn hát phục vụ khách du lịch.
Khoảng 7h ngày 3/11, nước lũ dâng cao, chảy xiết tại thôn Ván Ri, xã Khe Sanh khiến nhiều tuyến đường bị ngập sâu, giao thông tê liệt, người dân gặp khó khăn trong đi lại.
Sự việc xảy ra vào ngày 1/11 tại phường Bến Thành, TP.HCM.
Sau một ngày mưa như trút nước, ngày 2/11, xã Cẩm Duệ (Hà Tĩnh) vẫn còn ngập nặng, ảnh hưởng cuộc sống người dân. Video quay lúc 15h ngày 2/11.
5 ngày sau khi nước lũ bắt đầu tràn vào Hội An, nhịp sống phố cổ dần trở lại bình thường, nhưng ký ức về khoảnh khắc mảnh đất di sản hóa thành dòng sông vẫn còn vẹn nguyên.
Thước phim được quay vào sáng 30/10 - thời điểm Huế đón ánh nắng đầu tiên sau 4 ngày - của anh Lê Đình Hoàng thu hút sự chú ý. Hiện tại, sáng 31/10, tình trạng ngập đã thuyên giảm đáng kể. Người dân quay trở lại cuộc sống thường nhật. Các điểm di tích đã mở cửa đón khách.
Trận lũ kỷ lục những ngày qua khiến cả hai cửa hàng mỹ phẩm của chị Hà My đều bị ngập, thiệt hại hàng hóa chưa thể thống kê.
Khoảng 20h ngày 29/10, tại tuyến đường Trần Hưng Đạo, nước ngập đến đầu gối, tràn vào nhà người dân. Theo Đài KTTV An Giang, đây là trận mưa lớn nhất trong 25 năm qua tại Phú Quốc.