Khoảnh khắc cậu bé 15 tuổi tặng em trai iPhone trước khi qua đời
Vài giờ trước khi qua đời, Muhammad Zafran Hadi đã tặng cho em trai chiếc iPhone mơ ước. Khoảnh khắc ấy sau đó trở thành kỷ niệm cuối cùng giữa hai người.
Khoảng 20h ngày 29/10, tại tuyến đường Trần Hưng Đạo, nước ngập đến đầu gối, tràn vào nhà người dân. Theo Đài KTTV An Giang, đây là trận mưa lớn nhất trong 25 năm qua tại Phú Quốc.
Trong lúc trôi dạt giữa dòng nước lũ trên sông Hàn (Đà Nẵng) tối 29/10, bé trai khoảng 8 tuổi được phát hiện và cứu kịp thời.
Sự xuất hiện của xác một con cá voi (hay cá Ông) tại khu vực Liên Chiểu (Đà Nẵng) gây xôn xao tối 29/10. Cơ quan chức năng nhanh chóng có mặt phong tỏa hiện trường.
Vốn kín tiếng chuyện tình cảm, rich kid Tiên Nguyễn khiến nhiều người bất ngờ khi tung clip hậu trường chụp ảnh cưới sang trọng tại London (Anh). Hôn phu của cô tên Justin, làm việc trong lĩnh vực quảng cáo tại Việt Nam.
Nguyễn Quốc Huy, chủ Lim Dim Homestay, đau lòng khi nhìn những gì vừa gây dựng được chìm trong nước lũ, khiến anh phải "trở lại vạch xuất phát".
Ngày 29/10, khu vực trung tâm phố cổ Hội An vẫn ngập nước. Theo UBND TP Đà Nẵng, hiện toàn thành phố có hơn 66.000 căn nhà bị ngập, 10 xã phường bị cô lập hoàn toàn.
Đoạn video do Anh Kiệt ghi lại khoảng 10 phút trước khi máy bay hạ cánh trên chuyến bay từ Hà Nội vào Đà Nẵng ngày 28/10. Cảnh Đà Nẵng ngập nặng nhìn từ trên cao khiến nhiều người dân xót xa.
Sáng 28/10, nước tại sông Hoài vẫn ở mức cao khiến một số nơi tại phố cổ Hội An (Đà Nẵng) ngập sâu 2 m. Chiếc đò chở khách ngày thường nay là phương tiện đi lại trong bão lũ.
Một đoàn từ thiện ghé ngồi nhờ ăn tối trước quán nhỏ ven đường, sau đó cúi chào và gửi lời cảm ơn qua camera, khiến chủ quán xúc động.
Mưa lớn khiến đường giao thông ở xã Trà Leng (Đà Nẵng) nước lũ chảy như sông vào chiều 27/10. Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự xã triển khai lực lượng đi kiểm tra để nắm tình hình.