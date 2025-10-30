Đám cưới giữa chàng trai Trung Quốc 27 tuổi và cô dâu da màu 47 tuổi đang khiến mạng xã hội "dậy sóng", không chỉ vì khoảng cách tuổi tác, mà còn bởi thái độ lạnh lùng của bố mẹ chú rể và những lời đồn quanh thân thế cô dâu.