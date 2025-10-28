Lời cảm ơn trước camera của đoàn từ thiện gây sốt
Một đoàn từ thiện ghé ngồi nhờ ăn tối trước quán nhỏ ven đường, sau đó cúi chào và gửi lời cảm ơn qua camera, khiến chủ quán xúc động.
Sáng 28/10, nước tại sông Hoài vẫn ở mức cao khiến một số nơi tại phố cổ Hội An (Đà Nẵng) ngập sâu 2 m. Chiếc đò chở khách ngày thường nay là phương tiện đi lại trong bão lũ.
Một đoàn từ thiện ghé ngồi nhờ ăn tối trước quán nhỏ ven đường, sau đó cúi chào và gửi lời cảm ơn qua camera, khiến chủ quán xúc động.
Mưa lớn khiến đường giao thông ở xã Trà Leng (Đà Nẵng) nước lũ chảy như sông vào chiều 27/10. Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự xã triển khai lực lượng đi kiểm tra để nắm tình hình.
Nước lũ cuồn cuộn đổ về từ thượng nguồn đã làm sập cầu Leno ở xã Khe Tre (TP Huế), chia cắt hoàn toàn tuyến đường huyết mạch và cô lập hàng nghìn hộ dân.
Video ghi lại cảnh 2 nam hành khách hành hung nam bảo vệ tàu metro số 1 gây chú ý. Đại diện tuyến đường sắt đô thị đang làm việc với cơ quan chức năng để điều tra, làm rõ.
Ngày 27/10, mưa lớn khiến các tuyến đường ngập sâu, nước tràn vào nhiều cửa hàng tại TP Huế. Anh Nguyễn Thuật - chủ cửa hàng điện tử - chia sẻ thiệt hại ước tính hơn 100 triệu đồng.
Mưa lớn kéo dài khiến cao tốc La Sơn - Túy Loan, đoạn qua Huế, bị ngập sâu, sạt lở đất đá và giao thông tê liệt.
Ngày 27/10, mưa lũ khiến nhiều khu vực tại Huế ngập sâu. Trên đường Trần Hưng Đạo, người dân phải dùng ghe để di chuyển tài sản là chiếc xe máy SH.
5 cây vàng trong lễ ăn hỏi của Vinh Quang (TP.HCM) là kết quả 4 năm kiên trì tiết kiệm dành trọn cho người vợ tương lai.
Sau một năm du học Nhật, TikToker Thụy Lê bật khóc vì những khó khăn đã trải qua.
Sau khi đổ xăng, người chồng lên xe rồi chạy thẳng, không hay biết vợ còn đứng lại phía sau. Bất đắc dĩ, chị vợ phải nhờ nhân viên cây xăng đuổi theo gần 8 km mới bắt kịp chồng.