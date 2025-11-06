Biển Quy Nhơn dậy sóng trước khi bão số 13 Kalmaegi đổ bộ
Video trích xuất từ camera nhà anh Anh Khoa (ngụ phường Quy Nhơn Đông) cho thấy gió mạnh, sóng lớn vào lúc 14h30 ngày 6/11.
Khoảng 17h20, tại khu vực chung cư Altara Residences (phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai), gió lớn kèm theo mưa khiến tấm biển quảng cáo khổ lớn bị thổi bay, rơi xuống lòng đường.
Xã Long Phụng, tỉnh Quảng Ngãi xuất hiện lốc xoáy, bầu trời chuyển âm u vào khoảng 17h tối 6/11.
Sau loạt sự cố, căn nhà giá trị của TikToker Bé Duy lại bị ngập khu vực sân thượng sau cơn mưa lớn ở TP.HCM tối 4/11.
Khoảng 7h ngày 3/11, nước lũ dâng cao, chảy xiết tại thôn Ván Ri, xã Khe Sanh khiến nhiều tuyến đường bị ngập sâu, giao thông tê liệt, người dân gặp khó khăn trong đi lại.
Tối 2/11, nhịp sống người dân vào guồng trở lại được hai ngày thì nước tiếp tục dâng cao vào khuya. Sáng hôm sau, bà con tiếp tục đối diện với đống nước lũ và bùn đặc quánh, thứ gây ám ảnh một tuần qua. Tuy nhiên, họ vẫn lạc quan, nghệ sĩ địa phương vẫn hát phục vụ khách du lịch.
Chỉ trong hơn 10 tiếng ngày 2/11, căn nhà tại đường Ngô Đức Kế, phường Phú Xuân, thành phố Huế của Ngọc Hùng bị nước dâng ngập cả mét.
Sáng 3/11, mố cầu Phú Mậu (xã Khe Tre, Huế) bị sập do mưa lũ khiến một phương tiện bị hư hại, giao thông chia cắt.
