Một người đàn ông Hàn Quốc xuất hiện trong video cầu cứu giữa đường phố Sihanoukville, làm dấy lên lo ngại mới về an toàn của công dân Hàn tại Campuchia sau hàng loạt vụ lừa đảo và giam giữ trái phép.