Đàn trâu chết la liệt dưới ruộng ở Đắk Lắk sau bão số 13 Kalmaegi
Tại xã Ea Súp, 23 con trâu của các hộ dân đã bị chết ngạt do nước lũ dâng nhanh trong đêm 6/11.
Sáng 7/11, bầu trời Quy Nhơn trong xanh trở lại sau khi bão số 13 Kalmaegi đi qua. Nhìn từ trên cao, quang cảnh hiện ra tiêu điều, ngổn ngang, hàng loạt hàng quán bị tốc mái.
Là chủ doanh nghiệp vật liệu xây dựng, anh Nguyễn Lương Tuấn Anh (Đà Nẵng) tận dụng 7 xe ben 16 tấn của công ty đậu quanh nhà nhằm tránh gió lớn gây hư hại tài sản trong bão số 13. Đây cũng là cách anh phòng chống bão suốt nhiều năm nay.
Khoảng 20h ngày 6/11, bão Kalmaegi tiến vào đất liền. Chị Dương Thu Vân (người dân địa phương) cho biết thời điểm cơn bão đi qua, bức tường tại chung cư Long Thịnh đổ sập trước sự chứng kiến của cư dân.
Mặc dù đã được gia cố, chặn bàn gỗ nhưng trước sức gió quá mạnh của cơ bão số 13, Khách sạn Hải Âu (phường Quy Nhơn) bị vỡ tan cửa kính.
Khoảng 21h ngày 6/11, nước biển Sa Huỳnh (Quảng Ngãi) dâng cao tràn vào khu dân cư, cuốn trôi nhiều vật dụng ven bờ kè.
Khoảng 19h ngày 6/11, gia đình 4 người, trong đó có 1 cụ già, ở xã Tuy Phước (Gia Lai) phải trú trước hiên nhà chờ cứu hộ. Song, do gió lớn, hiện các đội cứu hộ vẫn chưa thể tiếp cận.
Cột đèn trang trí tại quảng trường Nguyễn Tất Thành bất ngờ đổ sập, thời điểm bão Kalmaegi tiến vào đất liền. Hình ảnh do người dân ghi lại.