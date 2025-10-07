Khoảng 13h ngày 29/9, ngôi nhà của Thị Hậu ở xã Phù Yên (Sơn La) bất ngờ bị lũ quét ập tới trong tích tắc, khiến chị không kịp trở tay. Trong nhà chỉ có phụ nữ, Hậu vội đưa chiếc xe điện lên chỗ cao ráo, còn chiếc xe máy quá nặng nên đành bỏ lại.