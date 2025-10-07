Cảnh người dân bơi giữa 'biển' nước lênh láng ở Mỹ Đình
Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 11, mưa lớn trút xuống khiến khu vực quanh sân vận động Mỹ Đình ngập sâu. Người dân chật vật di chuyển qua đây khi nước dâng đến ngang đùi, sát yên xe máy.
Sau nhiều giờ cùng đồng đội dọn dẹp bùn đất cho một trường mầm non ở Hà Giang sau bão số 10, chiến sĩ Quốc Bảo nằm ra đất, tranh thủ giấc ngủ ngắn.
6h sáng 7/10, lực lượng công an xã Đồng Kỳ (Bắc Ninh) phối hợp cùng chiến sĩ Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (viết tắt là PC07) thành công tiếp cận và giải cứu một hộ gia đình bị mắc kẹt giữa biển lũ. Cảnh vật lộn với dòng nước và tiếng thét "bám đi, bám đi, bám chắc vào" khiến người xem cảm phục.
Cả gia đình không thể mua đồ ăn vì nhà bị cô lập bởi nước lũ, chị Lê Vân xúc động khi được hàng xóm nấu ăn cho và đưa sang theo cách đặc biệt.
Khoảng 9h ngày 7/10, trên đường Lê Thanh Nghị (phường Bạch Mai), một học sinh đang lội qua đoạn ngập nước sâu khoảng 1 m thì một chiếc xe tải lao tới, suýt cán qua.
Sáng 7/10, khu vực đại lộ Thăng Long - Khuất Duy Tiến - Trần Duy Hưng xảy ra tình trạng ngập úng do mưa lớn khiến giao thông gặp khó khăn.
Sáng 7/10, Hà Nội xuất hiện mưa to trên diện rộng gây ảnh hưởng nhiều khu vực. Trong đó, tia sét lớn đỏ rực đánh xuống gần chung cư Nam Xa La (phường Hà Đông) khiến người xem hú vía.
Chiều 5/10, một số xã tại Nghệ An ghi nhận sức gió mạnh, kèm mưa lớn. Đoạn clip do người dân cung cấp cho thấy tốc độ di chuyển thần tốc của cơn lốc tại xã Vạn An.
Dòng nước mạnh bất ngờ tràn vào Bệnh viện Đa khoa Thảo Nguyên sáng 6/10 gây ngập cục bộ, hư hại nhiều vật tư bệnh viện.
Nhiều người dân tại xã La Hiên (Thái Nguyên) bị cô lập trong ngày 7/10 do nước lũ dâng cao nhanh, không thể tiếp cận bên ngoài.
Tại một con dốc ở khu vực xã Mậu Duệ hôm 3/10, tảng đá lớn cùng lượng bùn đất khổng lồ bất ngờ đổ tràn xuống sườn núi gây nguy hiểm.