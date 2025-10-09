Ấm lòng cảnh chiến sĩ công an ôm chặt cụ bà trên đường chạy lũ
Ngày 8/10, Thiếu tá Trương Nam Cao, công an phường Thục Phán (tỉnh Cao Bằng), kịp thời hỗ trợ, đưa cụ Nguyễn Thị Bằng (79 tuổi) ra khỏi vùng ngập lụt để đi cấp cứu.
Hình ảnh được ghi lại ở Lũng Cú (Hà Giang cũ). Chiến sĩ ngồi tựa lưng vào tường, ngủ thiếp đi trong bộ đồ lấm lem sau nhiều giờ dầm mưa cứu hộ khiến người xem xúc động.
13h chiều 8/10, TP.HCM xuất hiện mưa dông. Nhiều tuyến phố như Quốc Hương (phường An Khánh), khu vực chân cầu Thủ Thiêm, đường Nguyễn Hữu Cảnh (phường Thạch Mỹ Tây) bị ngập sâu, ảnh hưởng vấn đề đi lại của người dân.
Khoảng 9h ngày 7/10, trên đường Lê Thanh Nghị (phường Bạch Mai), một học sinh đang lội qua đoạn ngập nước sâu khoảng 1 m thì một chiếc xe tải lao tới, suýt cán qua.
6h sáng 7/10, lực lượng công an xã Đồng Kỳ (Bắc Ninh) phối hợp cùng chiến sĩ Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (viết tắt là PC07) thành công tiếp cận và giải cứu một hộ gia đình bị mắc kẹt giữa biển lũ. Cảnh vật lộn với dòng nước và tiếng thét "bám đi, bám đi, bám chắc vào" khiến người xem cảm phục.
Sau nhiều giờ cùng đồng đội dọn dẹp bùn đất cho một trường mầm non ở Hà Giang sau bão số 10, chiến sĩ Quốc Bảo nằm ra đất, tranh thủ giấc ngủ ngắn.
Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 11, mưa lớn trút xuống khiến khu vực quanh sân vận động Mỹ Đình ngập sâu. Người dân chật vật di chuyển qua đây khi nước dâng đến ngang đùi, sát yên xe máy.
Cả gia đình không thể mua đồ ăn vì nhà bị cô lập bởi nước lũ, chị Lê Vân xúc động khi được hàng xóm nấu ăn cho và đưa sang theo cách đặc biệt.
Nhiều người dân tại xã La Hiên (Thái Nguyên) bị cô lập trong ngày 7/10 do nước lũ dâng cao nhanh, không thể tiếp cận bên ngoài.
Chiếc thuyền cứu hộ chở 5 người bị dòng nước siết cuốn trôi giữa trung tâm TP Cao Bằng chiều 7/10, va mạnh vào góc phố trước khi bị đẩy ra giữa dòng, khiến nhiều người chứng kiến thót tim.