'Biển' nước lũ Thái Nguyên nhìn từ trên cao
Do ảnh hưởng của cơn bão số 11, Thái Nguyên đang hứng chịu trận ngập lụt lịch sử, nhiều khu vực của tỉnh chìm trong biển nước.
Nhóm sinh viên ĐH Thái Nguyên hốt hoảng khi nước lũ dâng cao trong đêm, nhấn chìm đồ đạc và mấp mé giường.
3 người mắc kẹt giữa dòng nước lũ chảy xiết ở khu vực cầu Bến Tượng (Thái Nguyên) được lực lượng chức năng và người dân kịp thời thả dây ứng cứu, khiến người chứng kiến thót tim.
Chiếc thuyền cứu hộ chở 5 người bị dòng nước siết cuốn trôi giữa trung tâm TP Cao Bằng chiều 7/10, va mạnh vào góc phố trước khi bị đẩy ra giữa dòng, khiến nhiều người chứng kiến thót tim.
Nhiều người dân tại xã La Hiên (Thái Nguyên) bị cô lập trong ngày 7/10 do nước lũ dâng cao nhanh, không thể tiếp cận bên ngoài.
Dòng nước mạnh bất ngờ tràn vào Bệnh viện Đa khoa Thảo Nguyên sáng 6/10 gây ngập cục bộ, hư hại nhiều vật tư bệnh viện.
Sáng 7/10, Hà Nội xuất hiện mưa to trên diện rộng gây ảnh hưởng nhiều khu vực. Trong đó, tia sét lớn đỏ rực đánh xuống gần chung cư Nam Xa La (phường Hà Đông) khiến người xem hú vía.
Sáng 7/10, khu vực đại lộ Thăng Long - Khuất Duy Tiến - Trần Duy Hưng xảy ra tình trạng ngập úng do mưa lớn khiến giao thông gặp khó khăn.
Cả gia đình không thể mua đồ ăn vì nhà bị cô lập bởi nước lũ, chị Lê Vân xúc động khi được hàng xóm nấu ăn cho và đưa sang theo cách đặc biệt.
Sau nhiều giờ cùng đồng đội dọn dẹp bùn đất cho một trường mầm non ở Hà Giang sau bão số 10, chiến sĩ Quốc Bảo nằm ra đất, tranh thủ giấc ngủ ngắn.
Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 11, mưa lớn trút xuống khiến khu vực quanh sân vận động Mỹ Đình ngập sâu. Người dân chật vật di chuyển qua đây khi nước dâng đến ngang đùi, sát yên xe máy.