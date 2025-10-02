Chú chó giữa dòng nước lũ hút triệu view
Clip lan truyền về chú chó được cho là bị mắc kẹt ở vùng lũ tại Việt Nam. Thực tế, đây là hình ảnh trong đợt lũ ở Thái Lan và chú chó cưng chỉ đang vui đùa trong nước.
Khoảnh khắc chiến sĩ Bảo Khanh bất chấp nguy hiểm, lao vào đám cháy dữ dội ở Đắk Lắk đã khiến cộng đồng mạng xúc động và chia sẻ rầm rộ.
Cảnh căn nhà khang trang trong phút chốc bị dòng nước lũ cuốn trôi khiến ai nấy bàng hoàng. May mắn không có thiệt hại về người.
Chỉ trong vài giây, dòng nước xiết từ sườn dốc ào xuống cuốn phăng ngôi nhà sàn gỗ của gia đình chị Vi Thị Nhuần (xã Trung Hạ, Thanh Hóa), để lại nỗi mất mát khiến nhiều người xót xa.
Lốc xoáy dữ dội cuốn phăng mái nhà ở xã Vĩnh Bảo (Hải Phòng). 4 bà cháu kịp chạy thoát nạn trong phút giây nguy hiểm.
Người phụ nữ một tay bồng con, một tay kê thanh chắn giữ cửa khiến thang máy bị hỏng và buộc Ban quản trị tạm dừng hoạt động để sửa chữa ngay sau đó.
Đoạn camera do Vũ Thế Anh (22 tuổi) đăng tải ngày 30/9 cho thấy sức công phá lớn từ trận lốc xoáy trưa 29/9 ở xã Thái Thụy (Hưng Yên).
Những đợt mưa lớn liên tiếp trong ngày 30/9 khiến lượng nước tràn qua thành giếng trời xuống hầm chung cư Thái Hà Constrexim (Hà Nội).
Nước từ đường tràn xuống hầm gửi xe khiến nhân viên công ty trên đường Vương Thừa Vũ (Hà Nội) phải cùng nhau múc nước đổ ra ngoài để tránh ngập.
Khoảnh khắc người cha vội vã cùng 3 người con đi tránh bão ở Tuyên Quang khiến người xem xúc động.
Tại một tòa nhà trên đường Liễu Giai (Hà Nội), nước từ mặt đường tràn xuống hầm trong sáng 30/9 khiến một số người làm việc tại đây phải khiêng từng xe để lên tầng 1.