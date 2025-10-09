14 giờ trước
18:37 8/10/2025
13h chiều 8/10, TP.HCM xuất hiện mưa dông. Nhiều tuyến phố như Quốc Hương (phường An Khánh), khu vực chân cầu Thủ Thiêm, đường Nguyễn Hữu Cảnh (phường Thạch Mỹ Tây) bị ngập sâu, ảnh hưởng vấn đề đi lại của người dân.
19 giờ trước
14:22 8/10/2025
Tối 7/10, tầng 1 trong căn nhà 5 tầng của chị Kiều Ngân (xã Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn) bị nước tràn lũ vào, chảy xối xả xuống tầng hầm như thác đổ.
09:15 7/10/2025
Sáng 7/10, Hà Nội xuất hiện mưa to trên diện rộng gây ảnh hưởng nhiều khu vực. Trong đó, tia sét lớn đỏ rực đánh xuống gần chung cư Nam Xa La (phường Hà Đông) khiến người xem hú vía.
10:42 7/10/2025
Sáng 7/10, khu vực đại lộ Thăng Long - Khuất Duy Tiến - Trần Duy Hưng xảy ra tình trạng ngập úng do mưa lớn khiến giao thông gặp khó khăn.
11:22 7/10/2025
Khoảng 9h ngày 7/10, trên đường Lê Thanh Nghị (phường Bạch Mai), một học sinh đang lội qua đoạn ngập nước sâu khoảng 1 m thì một chiếc xe tải lao tới, suýt cán qua.
14:17 7/10/2025
6h sáng 7/10, lực lượng công an xã Đồng Kỳ (Bắc Ninh) phối hợp cùng chiến sĩ Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (viết tắt là PC07) thành công tiếp cận và giải cứu một hộ gia đình bị mắc kẹt giữa biển lũ. Cảnh vật lộn với dòng nước và tiếng thét "bám đi, bám đi, bám chắc vào" khiến người xem cảm phục.
18:15 7/10/2025
Sau nhiều giờ cùng đồng đội dọn dẹp bùn đất cho một trường mầm non ở Hà Giang sau bão số 10, chiến sĩ Quốc Bảo nằm ra đất, tranh thủ giấc ngủ ngắn.
16:00 7/10/2025
Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 11, mưa lớn trút xuống khiến khu vực quanh sân vận động Mỹ Đình ngập sâu. Người dân chật vật di chuyển qua đây khi nước dâng đến ngang đùi, sát yên xe máy.
19:22 7/10/2025
Cả gia đình không thể mua đồ ăn vì nhà bị cô lập bởi nước lũ, chị Lê Vân xúc động khi được hàng xóm nấu ăn cho và đưa sang theo cách đặc biệt.
19:50 7/10/2025
Nhiều người dân tại xã La Hiên (Thái Nguyên) bị cô lập trong ngày 7/10 do nước lũ dâng cao nhanh, không thể tiếp cận bên ngoài.