'Biển' nước lũ Thái Nguyên nhìn từ trên cao
Do ảnh hưởng của cơn bão số 11, Thái Nguyên đang hứng chịu trận ngập lụt lịch sử, nhiều khu vực của tỉnh chìm trong biển nước.
Tối 7/10, tầng 1 trong căn nhà 5 tầng của chị Kiều Ngân (xã Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn) bị nước tràn lũ vào, chảy xối xả xuống tầng hầm như thác đổ.
Do ảnh hưởng của cơn bão số 11, Thái Nguyên đang hứng chịu trận ngập lụt lịch sử, nhiều khu vực của tỉnh chìm trong biển nước.
Nhóm sinh viên ĐH Thái Nguyên hốt hoảng khi nước lũ dâng cao trong đêm, nhấn chìm đồ đạc và mấp mé giường.
3 người mắc kẹt giữa dòng nước lũ chảy xiết ở khu vực cầu Bến Tượng (Thái Nguyên) được lực lượng chức năng và người dân kịp thời thả dây ứng cứu, khiến người chứng kiến thót tim.
Nước lũ dâng cao gây ngập nặng ở Trung tâm Y tế khu vực Hữu Lũng (tỉnh Lạng Sơn) hôm 8/10, hoạt động điều trị, khám chữa bệnh ở đây bị ảnh hưởng nặng nề.
Chiếc thuyền cứu hộ chở 5 người bị dòng nước siết cuốn trôi giữa trung tâm TP Cao Bằng chiều 7/10, va mạnh vào góc phố trước khi bị đẩy ra giữa dòng, khiến nhiều người chứng kiến thót tim.
Sáng 7/10, Hà Nội xuất hiện mưa to trên diện rộng gây ảnh hưởng nhiều khu vực. Trong đó, tia sét lớn đỏ rực đánh xuống gần chung cư Nam Xa La (phường Hà Đông) khiến người xem hú vía.
Sáng 7/10, khu vực đại lộ Thăng Long - Khuất Duy Tiến - Trần Duy Hưng xảy ra tình trạng ngập úng do mưa lớn khiến giao thông gặp khó khăn.
Khoảng 9h ngày 7/10, trên đường Lê Thanh Nghị (phường Bạch Mai), một học sinh đang lội qua đoạn ngập nước sâu khoảng 1 m thì một chiếc xe tải lao tới, suýt cán qua.
6h sáng 7/10, lực lượng công an xã Đồng Kỳ (Bắc Ninh) phối hợp cùng chiến sĩ Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (viết tắt là PC07) thành công tiếp cận và giải cứu một hộ gia đình bị mắc kẹt giữa biển lũ. Cảnh vật lộn với dòng nước và tiếng thét "bám đi, bám đi, bám chắc vào" khiến người xem cảm phục.
Nhiều người dân tại xã La Hiên (Thái Nguyên) bị cô lập trong ngày 7/10 do nước lũ dâng cao nhanh, không thể tiếp cận bên ngoài.