Cảnh tượng đất đá sạt lở xuống con đường đang có xe lưu thông ở Hà Giang
Tại một con dốc ở khu vực xã Mậu Duệ hôm 3/10, tảng đá lớn cùng lượng bùn đất khổng lồ bất ngờ đổ tràn xuống sườn núi gây nguy hiểm.
Sáng 7/10, Hà Nội xuất hiện mưa to trên diện rộng gây ảnh hưởng nhiều khu vực. Trong đó, tia sét lớn đỏ rực đánh xuống gần chung cư Nam Xa La (phường Hà Đông) khiến người xem hú vía.
Chiều 5/10, một số xã tại Nghệ An ghi nhận sức gió mạnh, kèm mưa lớn. Đoạn clip do người dân cung cấp cho thấy tốc độ di chuyển thần tốc của cơn lốc tại xã Vạn An.
Dòng nước mạnh bất ngờ tràn vào Bệnh viện Đa khoa Thảo Nguyên sáng 6/10 gây ngập cục bộ, hư hại nhiều vật tư bệnh viện.
Ngày 3/10, mực nước tại phường Hà Giang 1, Hà Giang 2 rút dần. Nhiều hộ gia đình túa ra con suối cạnh đường Nguyễn Văn Linh để giặt giũ, hong khô quần áo, nhận đông đảo sự quan tâm từ cộng động mạng.
Khoảnh khắc chiến sĩ Bảo Khanh bất chấp nguy hiểm, lao vào đám cháy dữ dội ở Đắk Lắk đã khiến cộng đồng mạng xúc động và chia sẻ rầm rộ.
Clip lan truyền về chú chó được cho là bị mắc kẹt ở vùng lũ tại Việt Nam. Thực tế, đây là hình ảnh trong đợt lũ ở Thái Lan và chú chó cưng chỉ đang vui đùa trong nước.
Cảnh căn nhà khang trang trong phút chốc bị dòng nước lũ cuốn trôi khiến ai nấy bàng hoàng. May mắn không có thiệt hại về người.
Chỉ trong vài giây, dòng nước xiết từ sườn dốc ào xuống cuốn phăng ngôi nhà sàn gỗ của gia đình chị Vi Thị Nhuần (xã Trung Hạ, Thanh Hóa), để lại nỗi mất mát khiến nhiều người xót xa.
Lốc xoáy dữ dội cuốn phăng mái nhà ở xã Vĩnh Bảo (Hải Phòng). 4 bà cháu kịp chạy thoát nạn trong phút giây nguy hiểm.
Những đợt mưa lớn liên tiếp trong ngày 30/9 khiến lượng nước tràn qua thành giếng trời xuống hầm chung cư Thái Hà Constrexim (Hà Nội).