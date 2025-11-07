Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Hoi An ruc ro dem truoc con 'lu chong lu' hinh anh

Hội An rực rỡ đêm trước cơn 'lũ chồng lũ'

15:49 3/11/2025 15:49 3/11/2025 Đời sống 1.2K

Tối 2/11, nhịp sống người dân vào guồng trở lại được hai ngày thì nước tiếp tục dâng cao vào khuya. Sáng hôm sau, bà con tiếp tục đối diện với đống nước lũ và bùn đặc quánh, thứ gây ám ảnh một tuần qua. Tuy nhiên, họ vẫn lạc quan, nghệ sĩ địa phương vẫn hát phục vụ khách du lịch.

4 ngay Hue chim trong bien nuoc hinh anh

4 ngày Huế chìm trong biển nước

12:11 31/10/2025 12:11 31/10/2025 Đời sống 10.0K

Thước phim được quay vào sáng 30/10 - thời điểm Huế đón ánh nắng đầu tiên sau 4 ngày - của anh Lê Đình Hoàng thu hút sự chú ý. Hiện tại, sáng 31/10, tình trạng ngập đã thuyên giảm đáng kể. Người dân quay trở lại cuộc sống thường nhật. Các điểm di tích đã mở cửa đón khách.

Rich kid Tien Nguyen bat ngo tung anh cuoi hinh anh

Rich kid Tiên Nguyễn bất ngờ tung ảnh cưới

01:40 29/10/2025 01:40 29/10/2025 Đời sống 3.1K

Vốn kín tiếng chuyện tình cảm, rich kid Tiên Nguyễn khiến nhiều người bất ngờ khi tung clip hậu trường chụp ảnh cưới sang trọng tại London (Anh). Hôn phu của cô tên Justin, làm việc trong lĩnh vực quảng cáo tại Việt Nam.

Hoi An trong con lu lich su hinh anh

Hội An trong cơn lũ lịch sử

11:12 28/10/2025 11:12 28/10/2025 Đời sống 17.9K

Sáng 28/10, nước tại sông Hoài vẫn ở mức cao khiến một số nơi tại phố cổ Hội An (Đà Nẵng) ngập sâu 2 m. Chiếc đò chở khách ngày thường nay là phương tiện đi lại trong bão lũ.

