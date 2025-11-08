Thót tim cảnh trăn khổng lồ lôi người đàn ông xuống nước ở Indonesia
Một hướng dẫn viên du lịch ở đảo Borneo (Indonesia) bị con trăn dài 6 m kéo xuống sông và quấn chặt quanh cổ, may mắn không bị thương.
Chiếc ôtô bị xe tải tông biến dạng hoàn toàn trên đường Quang Trung (phường Trung Sơn, Ninh Bình) sáng 8/11, nhưng tài xế may mắn thoát chết trong gang tấc.
Đã là mẹ hai con song chị Hồng Cúc (sinh năm 1983, Tiền Giang) vẫn luôn giữ tâm hồn và phong cách thời trang trẻ trung. Cô thường bị nhận nhầm là chị em với con gái 16 tuổi.
Cô dâu Thùy Linh khẳng định cả hai chỉ đang trao đổi về đội bê tráp, không hề xảy ra cãi vã.
Video trích xuất từ camera nhà anh Anh Khoa (ngụ phường Quy Nhơn Đông) cho thấy gió mạnh, sóng lớn vào lúc 14h30 ngày 6/11.
Khoảng 17h20, tại khu vực chung cư Altara Residences (phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai), gió lớn kèm theo mưa khiến tấm biển quảng cáo khổ lớn bị thổi bay, rơi xuống lòng đường.
Xã Long Phụng, tỉnh Quảng Ngãi xuất hiện lốc xoáy, bầu trời chuyển âm u vào khoảng 17h tối 6/11.
Cột đèn trang trí tại quảng trường Nguyễn Tất Thành bất ngờ đổ sập, thời điểm bão Kalmaegi tiến vào đất liền. Hình ảnh do người dân ghi lại.
Khoảng 19h ngày 6/11, gia đình 4 người, trong đó có 1 cụ già, ở xã Tuy Phước (Gia Lai) phải trú trước hiên nhà chờ cứu hộ. Song, do gió lớn, hiện các đội cứu hộ vẫn chưa thể tiếp cận.
Khoảng 21h ngày 6/11, nước biển Sa Huỳnh (Quảng Ngãi) dâng cao tràn vào khu dân cư, cuốn trôi nhiều vật dụng ven bờ kè.
Khoảng 20h ngày 6/11, bão Kalmaegi tiến vào đất liền. Chị Dương Thu Vân (người dân địa phương) cho biết thời điểm cơn bão đi qua, bức tường tại chung cư Long Thịnh đổ sập trước sự chứng kiến của cư dân.