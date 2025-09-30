Cảnh tài xế bế khách qua cửa sổ taxi giữa phố Hà Nội ngập sâu

Sáng 30/9, hoàn lưu bão số 10 gây mưa lớn ở Hà Nội. Nhiều tuyến phố ngập úng, ảnh hưởng đến sinh hoạt và công việc của người dân.
Trong đó, tại điểm giao Láng Hạ - Huỳnh Thúc Kháng (phường Đống Đa), nước lụt ngập gần nửa phần thân ôtô khiến giao thông xáo trộn. Một tài xế hãng xe điện bị kẹt giữa đường, buộc giải cứu hành khách ra khỏi xe. Đoạn clip nhận được nhiều lượt chia sẻ trên mạng xã hội.
Chia sẻ với Tri Thức - Znews sáng cùng ngày, anh Dương Đức Anh, chủ nhân đoạn video được lan truyền và cũng là nhân chứng, kể lại rằng sự việc xảy ra vào khoảng 12h ngày 30/9.
Khi đang đỗ xe dưới chân cầu vượt Láng Hạ, anh chứng kiến cảnh chiếc xe taxi bị mắc kẹt ở đoạn ngập. Không thể mở cửa xe do mực nước dâng cao, người này quyết định bế từng khách qua cửa sổ đến đoạn khô ráo. Tổng cộng chủ chiếc xe giải cứu khoảng 3 khách.
"Đoạn đường này rất ít khi ngập nên nhiều bác tài chủ quan. Cảnh tượng giải cứu khách đi qua lại 6 lần giữa vũng nước của nam tài xế được nhiều người chứng kiến tán thưởng", Đức Anh nói.
Theo ghi nhận của Tri Thức - Znews, không chỉ đoạn đường trên bị ngập nặng, khu đô thị Nam An Khánh (Hoài Đức), khu vực sân vận động Mỹ Đình cũng xảy ra tình trạng nước cao quá đầu gối. Nhiều phương tiện chết máy, buộc người dân dắt bộ, ôtô phải thuê xe cứu hộ để kéo xe ra khỏi vùng nước ngập.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, trong 3-6 giờ tới, Hà Nội tiếp tục có mưa lớn. Tổng lượng mưa tích lũy phổ biến trong khoảng từ 40-80 mm. Dự báo nhiều nơi sẽ ngập úng. Trong đó, phường Ba Đình, Ngọc Hà, Giảng Võ, Hai Bà Trưng, Cửa Nam, Hoàn Kiếm... có nguy cơ ngập sâu. Thời gian ngập khoảng 2-4 giờ.
