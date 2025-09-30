Hà Nội ngập sâu, trường học kê bàn thành 'cầu' cho học sinh ra về

Chiều 30/9, giữa cảnh ngập sâu do bão số 10, một trường học ở Hà Nội đã kê hơn 40 chiếc bàn thành "cầu" đưa học sinh từ cổng trường ra ngã tư bên ngoài để phụ huynh đón con.

Học sinh tại một trường tư thục ra về với chiếc "cầu" làm bằng bàn.

Khoảng 14h50 ngày 30/9, chị P.Q. đến đón con tại một trường tư thục trong khu đô thị Geleximco (phường Hà Đông). Trước mắt chị là hình ảnh bất ngờ với hơn 40 chiếc bàn học được xếp nối dài từ cổng ra ngoài ngã tư.

"Lần đầu tiên tôi thấy bàn học không dùng để ngồi học mà trở thành lối đi cho học sinh ra vào. Thầy cô kê bàn cao để các con không phải lội nước bẩn khi tan học", chị chia sẻ với Tri Thức - Znews.

Theo chị, dãy bàn đã được kê từ khoảng 13h30. Nhiều phụ huynh có mặt bàn tán rôm rả, có người còn tranh thủ chụp lại khoảnh khắc đặc biệt này.

Chị cho biết hôm nay cô thầy và trò đều rất vất vả, cũng ghi nhận nhà trường đã phản ứng nhanh, sáng tạo, giúp phụ huynh đón con an toàn hơn. Một số phụ huynh bày tỏ, giá như nhà trường có thể thông báo nghỉ học sớm thì sẽ đỡ vất vả hơn.

"Thường ngày 16h mới được đón con, nhưng hôm nay trường cho về từ 13h30. Đã đưa con đến trường khó khăn mà lại đến đón sớm nên công việc cũng phần nào ảnh hưởng", chị bộc bạch.

Hình ảnh "chiếc cầu bằng bàn" nhanh chóng được lan truyền trên mạng xã hội, thu hút nhiều bình luận. Có người gọi đây là "trải nghiệm có một không hai", cũng có người cho rằng "dù hơi hài hước nhưng còn hơn để học sinh phải lội nước bẩn, dễ nhiễm trùng hay ghẻ lở".

Cơn bão số 10, quốc tế gọi là Bualoi, được nhận định là mạnh và nguy hiểm nhất từ đầu năm đến nay, với vận tốc di chuyển nhanh, cường độ lớn và phạm vi ảnh hưởng rộng.

Tại Hà Nội, hoàn lưu bão đã gây mưa lớn kéo dài. Theo Công ty Thoát nước Hà Nội, trong khoảng thời gian từ 19h ngày 29/9 đến 7h sáng 30/9, lượng mưa đo được ở nhiều khu vực ở mức cao: Xuân Mai 198 mm, Tây Mỗ 169 mm, Phú Lương 118 mm, Ô Chợ Dừa 104 mm, Vĩnh Thanh 99 mm.

Sở GD&ĐT Hà Nội yêu cầu các trường chủ động ứng phó bão số 10, theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, rà soát cây xanh có nguy cơ gãy đổ, dọn vệ sinh sau ngập để đảm bảo an toàn cho học sinh. Do mưa lớn ảnh hưởng giao thông và việc học tập, Giám đốc Sở Trần Thế Cương thông báo toàn bộ cơ sở giáo dục trên địa bàn sẽ nghỉ học ngày 1/10, có thể linh hoạt tổ chức dạy trực tuyến.