Thêm vụ cư dân làm hỏng thang máy chung cư gây phẫn nộ ở Hà Nội

Hành động dùng thanh sát kẹp giữa thang máy của người phụ nữ bồng con tại một chung cư ở Hà Nội ngày 29/9 không chỉ gây thiệt hại cho tòa nhà mà còn thể hiện văn hóa ứng xử trong chung cư.

Người phụ nữ bồng con dùng thanh sắt chắn cửa thang máy gây tranh cãi Người phụ nữ một tay bồng con, một tay kê thanh chắn giữ cửa khiến thang máy bị hỏng và buộc Ban quản trị tạm dừng hoạt động để sửa chữa ngay sau đó.

Sáng 29/9, đoạn video ghi lại cảnh người phụ nữ một tay bồng con nhỏ, tay còn lại dùng thanh sắt chắn giữ cửa thang máy tại tòa CT4 trong một chung cư nằm trên đường Phạm Văn Đồng (phường Bắc Từ Liêm 4, Hà Nội) tạo nhiều tranh luận.

Theo lời chia sẻ từ Ban quản trị (BQT) tòa nhà, người trong clip sống tại tầng 14. Sau khi thang máy dừng lại, cư dân này dự định vận chuyển đồ đạc ra ngoài, nhưng lại vướng con nhỏ. Cô quyết định dùng thanh sắt đặt ở giữa với ý định giữ cửa mở, trong khi cô bế con vào nhà. Tuy nhiên, cánh cửa thang máy vẫn đóng lại, kẹp thanh sát kéo lên trần.

Kết quả, thang máy PL4-CT4 phải tạm dừng để sửa chửa, ảnh hưởng vấn đề đi lại chung của hàng trăm dân cư trong tòa nhà. "Rất may sự cố không phát sinh chi phí sửa chữa", đại diện BQT cho hay.

Điều này gây tranh cãi về văn hóa sinh hoạt tại chung cư cũng như cách cư dân sử dụng, bảo quản tài sản chung.

Đánh giá về hành động dùng thanh sắt chắn cửa của người phụ nữ, anh Đỗ Quang Sáng, Giám đốc kinh doanh Công Ty Cổ Phần Thang Máy Và Công Nghệ HexaCorp (phường Hoàng Mai, Hà Nội), nhận định người trong đoạn video đã vi phạm nguyên tắc an toàn khi sử dụng thang máy. Thanh sắt nằm dưới mặt sàn trong trường hợp này là vô dụng bởi nó không đủ chiều cao để cảm biến nhận diện.

"Vật cản bị kéo lên cao có thể gây biến dạng cửa thang máy, thậm chí là cabin bên trong. Chi phí thay dao động 10-70 triệu đồng", anh Sáng nói với Tri Thức - Znews.

Đồng quan điểm, anh Nguyễn Đức Thanh, đại diện một công ty thang máy ở phường Cát Lái (TP.HCM), cho biết thang máy trong đoạn video thuộc dạng nhiều tầng dành cho mật độ dân cư đông, nên thường được trang bị chế độ đóng cửa cưỡng bức. Sau khoảng thời gian chờ nhất định (khoảng 10-15 giây), cơ chế này ép cửa thang máy đóng lại bất chấp vật cản để phục vụ lệnh từ cư dân tầng khác.

Đây không phải vụ việc đầu tiên liên quan đến nếp sống của cá nhân riêng lẻ ảnh hưởng đến cư dân trong chung cư.

Trước đó, ngày 27/9 tại tầng 5, tòa CT12B thuộc khu đô thị Kim Văn Kim Lũ (phường Định Công, Hà Nội) xảy ra sự việc 3 trẻ em chơi ném dép khiến van chữa cháy bị vỡ. Hành động gây tê liệt 4 thang máy, trong đó 2 thang bị hỏng hoàn toàn. Chi phí khắc phục rơi vào khoảng 300 triệu đồng, đại diện BQT nói.