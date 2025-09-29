Cha mẹ trẻ em ném dép gây tê liệt thang máy phải bồi thường ra sao

Theo luật sư, việc bồi thường sẽ được giảm đáng kể, thậm chí được miễn, vì hành vi ném dép chỉ là điều kiện phát sinh, không phải nguyên nhân trực tiếp và duy nhất gây ra sự cố.

Sự việc 3 trẻ em chơi ném dép, trúng van chữa cháy, làm tê liệt hệ thống thang máy tại tầng 5, tòa CT12B thuộc khu đô thị Kim Văn - Kim Lũ (phường Định Công, Hà Nội) ngày 27/9 gây xôn xao dư luận. Trách nhiệm bồi thường của bậc phụ huynh cho hành động của con trẻ được quan tâm lúc này.

Tuy nhiên, theo luật sư Ngô Việt Bắc, Trưởng văn phòng luật sư Sài Gòn Tây Nguyên, Đoàn Luật sư TP.HCM, trước khi xét đến trách nhiệm của cha mẹ, cần xem xét lại hồ sơ kỹ thuật và hồ sơ kiểm tra định kỳ của hệ thống phòng cháy chữa cháy (PCCC) tại chung cư.

"Đầu phun nước chữa cháy (sprinkler) - vật bị vỡ do lực ném dép - trên trần được thiết kế để chống lại va chạm nhẹ. Nếu một chiếc dép có thể làm vỡ bầu thủy tinh và kích hoạt hệ thống, điều này cho thấy đây là lỗi kỹ thuật", ông Bắc nói với Tri Thức - Znews.

Ngoài ra, đầu phun bị vỡ có thể là hàng kém chất lượng, bị lỗi hoặc nứt vỡ bầu thủy tinh từ trước. Lúc này, vòi phung không còn đáp ứng tiêu chuẩn an toàn TCVN 3890:2023 (Tiêu chuẩn Quốc gia về phương tiện PCCC cho nhà và công trình, quy định về trang bị, bố trí các phương tiện PCCC và lắp đặt hệ thống PCCC cho nhiều loại hình công trình, bao gồm nhà ở, chung cư, trường học, nhà máy...).

Trường hợp trên, theo nhận định của luật sư Bắc, trách nhiệm quy về ban quản lý hoặc chủ đầu tư.

Nước chảy ròng ròng bên trong thang máy sau vụ việc. Ảnh: H.D.L.

Bên cạnh đó, việc bồi thường của cha mẹ sẽ được giảm đáng kể (thậm chí có thể được miễn) vì hành vi ném dép chỉ là điều kiện phát sinh, không phải là nguyên nhân trực tiếp và duy nhất gây ra sự cố nghiêm trọng. Lỗi chính nằm ở tình trạng mất an toàn kỹ thuật của tài sản chung mà ban quản lý phải chịu trách nhiệm.

Về trách nhiệm của 3 trẻ em xuất hiện trong clip, các em đều dưới 15 tuổi. Do đó, chủ thể chịu trách nhiệm chính là cha, mẹ hoặc người giám hộ. Nếu 3 em có tài sản, thì dùng tài sản của người dưới 15 tuổi gây thiệt hại để bồi thường trước. Không đủ mới đến lượt tài sản của phụ huynh.

Đáng chú ý, cả 3 cùng chơi ném dép trong khuôn viên chung cư, nên cần xem xét trách nhiệm liên đới hoặc trách nhiệm riêng rẽ, tùy thuộc vào mức độ lỗi của mỗi em (được xem xét qua hành vi thực tế) và sự phân chia của ban quản lý chung cư.

Trách nhiệm liên đới: Nếu xác định được hành vi của 3 em là đồng thời và không thể phân định rõ thiệt hại do hành vi của từng em gây ra, các bậc cha mẹ có thể phải chịu trách nhiệm bồi thường liên đới. Sau đó, các gia đình sẽ tự phân chia trách nhiệm nội bộ với nhau.

Trách nhiệm riêng rẽ: Nếu xác định rõ được em nào là người trực tiếp ném dép trúng van chữa cháy, thì cha mẹ của em đó có thể phải chịu trách nhiệm chính/nhiều hơn. "Tuy nhiên, trên thực tế, tòa án thường xem xét lỗi chung trong hành vi gây thiệt hại của nhóm trẻ vì cả ba em đều đang chơi chung", luật sư Bắc nói.

Bên cạnh đó, việc bồi thường này còn được củng cố bởi Điều 74 Luật Hôn nhân Gia đình 2014. Luật nêu rõ "Cha mẹ phải bồi thường thiệt hại do con chưa thành niên, con đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự gây ra theo quy định của Bộ luật dân sự".

Song, luật sư Ngô Việt Bắc nói tài sản thiệt hại là thang máy "đã xuống cấp". Nếu đặt ra trách nhiệm bồi thường, đôi bên liên quan cần thuê tổ chức giám định độc lập để đánh giá, tính toán khấu hao do thời gian sử dụng lâu.

Thông tin từ phía đại diện Ban quản trị Chung cư CT12B, Khu đô thị Kim Văn - Kim Lũ) cho biết hai thang máy bị hỏng gồm 1 thang hàng (PL07) và 1 thang (PL05). Thông tin chi tiết các linh kiện cần thay thế và chi phí sẽ được công bố trong chiều 29/9.

