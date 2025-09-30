Những nơi 'chưa bao giờ ngập' ở Hà Nội trở thành biển nước

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 10, những cơn mưa lớn trút xuống Hà Nội từ đêm 29/9 gây ngập nặng nhiều tuyến đường, khu dân cư.

Hầm chung cư mini Hà Nội ngập nước, khách hốt hoảng cứu xe Sau trận mưa lớn tối 29/9, một chung cư mini ở phường Bắc Từ Liêm (Hà Nội) ngập nặng, toàn bộ xe máy bên trong chìm trong biển nước.

Nhiều tuyến đường tại Hà Nội chìm trong nước, gây khó khăn cho việc đi lại và sinh hoạt của người dân. Đặc biệt, một số khu vực hiếm khi ngập lụt cũng đang ngập sâu.

Sáng 30/9, mạng xã hội lan truyền nhiều hình ảnh ghi lại cảnh các tuyến phố nội thành Hà Nội ngập do mưa lớn. Từ các phường Cầu Giấy, Thanh Xuân đến Hoàn Kiếm, không ít nơi nước dâng cao cả mét, gây ảnh hưởng giao thông, sinh hoạt của người dân.

Khu vực xung quanh Hồ Gươm nước tràn "không phân biệt được đâu là hồ đâu là bờ", theo chia sẻ của người dân. Các phương tiện gặp khó khăn khi di chuyển qua những tuyến đường xung quanh.

Đi qua tuyến đường Kim Mã - Liễu Giai lúc gần 14h, nhiều người dân bất ngờ khi thấy tại đây, nước cũng bắt đầu dâng lên quá nửa bánh xe. Tại một tòa nhà trên đường Liễu Giai, một số nhân viên phải cùng nhau khiêng chiếc xe máy từ hầm lên khu vực tầng 1 khi nước đổ xuống hầm ngày càng nhiều. "Sống đủ lâu 20 năm lần đầu tiên thấy Liễu Giai - Kim Mã ngập", một người chia sẻ trên Facebook.

Nhiều tuyến phố trung tâm Hà Nội ngập sâu do mưa lớn. Ảnh: Quỳnh Trang.

Tại khu vực Đường Thành, Bát Đàn, mực nước dâng cao ngập bánh xe máy, nhấm chìm nửa chiếc ôtô, thậm chí tràn vào nhà một số hộ dân. Khu vực Tràng Tiền, Hàng Bài, nhiều phương tiện phải quay đầu không thể đi tiếp vì ngập sâu.

"Tôi đi xe máy mà không thể qua nổi, suýt chết máy", chị Quỳnh Trang (phường Đống Đa) cho biết.

Mưa lớn đã khiến nhiều điểm thường xuyên úng ngập như hầm chui số 5, đại lộ Thăng Long, khu vực Yên Xá (huyện Thanh Trì cũ) rơi vào tình trạng ngập sâu. Các tuyến đường Đỗ Nhuận - Công viên Hòa Bình, Quốc lộ 32 hướng Nhổn - Trạm Trôi hay Quang Trung (Hà Đông) đều ghi nhận nước dâng cao, khiến nhiều phương tiện di chuyển khó khăn.

Trong sáng 30/9, tình trạng ùn tắc xuất hiện tại nhiều trục đường lớn. Trước bến xe Mỹ Đình, dòng xe kéo dài hàng trăm mét. Trên Quốc lộ 32, nhiều hộ dân bị nước tràn vào tới cửa nhà, ảnh hưởng đến đời sống và hoạt động kinh doanh. Tại khu vực Yên Nghĩa, phương tiện phải di chuyển chậm do nước ngập.

Đến khoảng 13h30, nhiều khu vực tại Hà Nội vẫn có mưa rất lớn kèm sấm chớp khiến giao thông tê liệt. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong ngày 30/9, nhiều khu vực nội thành Hà Nội tiếp tục có mưa rào và dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Theo Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội, lượng mưa đo được trong khoảng thời gian từ 7h ngày 29/9 đến 7h ngày 30/9 có nơi lên tới gần 200 mm, tập trung tại xã Xuân Mai (198 mm), phường Tây Mỗ (169 mm), phường Phú Lương (118 mm) và phường Ô Chợ Dừa (104 mm). Tại các khu vực khác, lượng mưa phổ biến dưới 100 mm.

Thành phố đã công bố hơn 30 điểm có nguy cơ ngập sâu, trong đó có Nguyễn Khuyến, Cầu Giấy, Minh Khai, Nguyễn Trãi, Nguyễn Xiển… Người dân được khuyến cáo chủ động phòng tránh, cập nhật dự báo để đảm bảo an toàn.

Khoảnh khắc lũ quét vào nhà chỉ trong tích tắc ở Sơn La Khoảng 13h ngày 29/9, ngôi nhà của Thị Hậu ở xã Phù Yên (Sơn La) bất ngờ bị lũ quét ập tới trong tích tắc, khiến chị không kịp trở tay. Trong nhà chỉ có phụ nữ, Hậu vội đưa chiếc xe điện lên chỗ cao ráo, còn chiếc xe máy quá nặng nên đành bỏ lại.