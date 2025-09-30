2 giờ trước
13:48 30/9/2025
Đời sống
3.9K
Khoảng 13h ngày 29/9, ngôi nhà của Thị Hậu ở xã Phù Yên (Sơn La) bất ngờ bị lũ quét ập tới trong tích tắc, khiến chị không kịp trở tay. Trong nhà chỉ có phụ nữ, Hậu vội đưa chiếc xe điện lên chỗ cao ráo, còn chiếc xe máy quá nặng nên đành bỏ lại.
49 phút trước
15:05 30/9/2025
Đời sống
1.1K
Khoảng 12h ngày 30/9, một nam tài xế xe điện bị mắc kẹt giữa vùng nước ngập tại ngã tư Láng Hạ - Huỳnh Thúc Khánh (Hà Nội). Người này buộc bế 3 hành khách ra khỏi xe từ cửa sổ. Khoảnh khắc nhận được nhiều sự tán thưởng của người xung quanh.
11 giờ trước
05:00 30/9/2025
Đời sống
5.2K
Sau tiếng động lớn, nhiều đất đá sạt lở xuống các phương tiện đang đỗ trên đường đèo Ô Quy Hồ (Lào Cai) tối 29/9 song may mắn không có ai bị thương.
05:33 29/9/2025
05:33 29/9/2025
Đời sống
Ngọc Khánh đây bị rách giác mạc, 7 ngày không thể mở mắt vì đau. Cô cũng cảnh báo các phụ huynh khác cẩn thận hơn với những món đồ chơi tưởng chừng vô hại.
19:46 28/9/2025
19:46 28/9/2025
Đời sống
14.9K
Ngày 27/9, 3 cậu bé cấp 1 chơi ném dép tại khu vực sảnh tầng 5, thuộc tòa nhà CT12B khu đô thị Kim Văn Kim Lũ (phường Định Công, Hà Nội). Sự việc khiến nước chảy lênh láng, làm hỏng hệ thống thang máy tại đây.
09:13 29/9/2025
09:13 29/9/2025
Đời sống
1.8K
Người ông và 3 cháu nhỏ ở Thanh Hóa đã được lực lượng cứu hộ kịp thời giải cứu, đưa đến nơi an toàn.
24 giờ trước
16:00 29/9/2025
Đời sống
4.4K
Đang ngủ trưa cùng con nhỏ, người mẹ ở TP.HCM bất ngờ chứng kiến pin dự phòng phát nổ, bốc cháy ngay đầu giường.
11:16 29/9/2025
11:16 29/9/2025
Đời sống
3.0K
Ngày 28/9, bão số 10 tiến gần khu vực Đà Nẵng. Rạp cưới của Tấn Trường - Lưu Sương bị gió "xé toạc", bàn ghế ngổn ngang. Giữa lúc hoạn nạn, cặp đôi chứng kiến tình bà con chòm xóm khi hơn 20 người phụ giúp di dời 80 mâm cưới.
14:08 29/9/2025
14:08 29/9/2025
Đời sống
2.0K
Nước mưa tràn vào nhà như thác đổ trong đêm tối, anh Trần Trọng Sách ở phường Trường Vinh (Nghệ An) chỉ biết bất lực nhìn mái thủng, điện cắt khi bão Bualoi quần thảo.
18 giờ trước
21:36 29/9/2025
Đời sống
2.3K
Chiều 29/9, chiếc xe 5 chỗ đang di chuyển đoạn bản Cát Cát về trung tâm Sa Pa bất ngờ bị đất đá, cây cối vùi lấp do ảnh hưởng từ cơn bão số 10. Rất may 3 nạn nhân trong xe đều an toàn.