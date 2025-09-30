Thót tim khoảnh khắc đất đá đổ sập xuống nhiều xe hơi trên đèo Ô Quy Hồ
Sau tiếng động lớn, nhiều đất đá sạt lở xuống các phương tiện đang đỗ trên đường đèo Ô Quy Hồ (Lào Cai) tối 29/9 song may mắn không có ai bị thương.
Khoảng 13h ngày 29/9, ngôi nhà của Thị Hậu ở xã Phù Yên (Sơn La) bất ngờ bị lũ quét ập tới trong tích tắc, khiến chị không kịp trở tay. Trong nhà chỉ có phụ nữ, Hậu vội đưa chiếc xe điện lên chỗ cao ráo, còn chiếc xe máy quá nặng nên đành bỏ lại.
Chiều 29/9, chiếc xe 5 chỗ đang di chuyển đoạn bản Cát Cát về trung tâm Sa Pa bất ngờ bị đất đá, cây cối vùi lấp do ảnh hưởng từ cơn bão số 10. Rất may 3 nạn nhân trong xe đều an toàn.
Ngọc Khánh đây bị rách giác mạc, 7 ngày không thể mở mắt vì đau. Cô cũng cảnh báo các phụ huynh khác cẩn thận hơn với những món đồ chơi tưởng chừng vô hại.
Ngày 27/9, 3 cậu bé cấp 1 chơi ném dép tại khu vực sảnh tầng 5, thuộc tòa nhà CT12B khu đô thị Kim Văn Kim Lũ (phường Định Công, Hà Nội). Sự việc khiến nước chảy lênh láng, làm hỏng hệ thống thang máy tại đây.
Người ông và 3 cháu nhỏ ở Thanh Hóa đã được lực lượng cứu hộ kịp thời giải cứu, đưa đến nơi an toàn.
Đang ngủ trưa cùng con nhỏ, người mẹ ở TP.HCM bất ngờ chứng kiến pin dự phòng phát nổ, bốc cháy ngay đầu giường.
Ngày 28/9, bão số 10 tiến gần khu vực Đà Nẵng. Rạp cưới của Tấn Trường - Lưu Sương bị gió "xé toạc", bàn ghế ngổn ngang. Giữa lúc hoạn nạn, cặp đôi chứng kiến tình bà con chòm xóm khi hơn 20 người phụ giúp di dời 80 mâm cưới.
Nước mưa tràn vào nhà như thác đổ trong đêm tối, anh Trần Trọng Sách ở phường Trường Vinh (Nghệ An) chỉ biết bất lực nhìn mái thủng, điện cắt khi bão Bualoi quần thảo.
Hình ảnh Xuân Thành nhảy múa khi chuẩn bị đồ ăn khiến khách hàng bị thu hút. Nhiều người nhận ra anh từng gây sốt ở khu chợ đêm Đà Lạt cách đây nhiều năm.
Chiều 26/9, đàn dê gần 20 con bất ngờ tràn vào một tiệm nail ở xã Bình Lục (Ninh Bình), khiến người chủ trở tay không kịp, vừa dọn dẹp vừa cười ra nước mắt.