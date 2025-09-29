3 người thoát chết khi lở đất hất văng ôtô xuống vực ở Sa Pa

"3 tiếng trôi qua tôi vẫn chưa hết bàng hoàng và hoảng loạn", anh Duệ, một trong ba nạn nhân trong vụ lật xe tại bản Cát Cát (phường Sa Pa, tỉnh Lào Cai) chiều 29/9, cho hay.

Khoảnh khắc ôtô bị văng xuống vực sau trận lở đất ở Sa Pa Chiều 29/9, chiếc xe 5 chỗ đang di chuyển đoạn bản Cát Cát về trung tâm Sa Pa bất ngờ bị đất đá, cây cối vùi lấp do ảnh hưởng từ cơn bão số 10. Rất may 3 nạn nhân trong xe đều an toàn.

Chiều 29/9, clip ghi lại cảnh chiếc xe hơi 5 chỗ bị đất đá, cây cối sạt lở hất văng xuống vực tại bản Cát Cát (phường Sa Pa, tỉnh Lào Cai) lan truyền trên mạng xã hội. Tai nạn nghiêm trọng khiến nhiều người thót tim và lo lắng cho các nạn nhân ngồi trong xe.

Tối cùng ngày, chia sẻ với Tri Thức - Znews, anh Duệ (ngụ phường Sa Pa), một trong 3 người ngồi trong chiếc xe gặp nạn, cho biết cả nhóm được người dân gần đó giúp đỡ ra khỏi xe và đã an toàn.

"Tôi vẫn không khỏi bàng hoàng và hoảng loạn khi nhớ lại vụ việc", anh Duệ cho hay.

Anh Hoàng Trung Hiếu (ngụ xã Bản Hồ), một trong những nhân chứng, cho biết sự việc xảy ra khoảng 17h10. Trước thời điểm xảy ra vụ sạt lở, có khoảng 3 xe di chuyển qua đoạn đường xuống bản Cát Cát, gần quán cà phê Coóng Coffee Homestay. Khu vực này thường xuyên xảy ra hiện tượng đất bị trượt, do đó chính quyền địa phương có lắp đặt biển báo tại đây.

Hiện trường vụ tai nạn ngày 29/9. Ảnh: Hoàng Trung Hiếu.

Khi nhìn thấy biển cảnh báo, chiếc xe đầu tiên di chuyển nhanh nhằm vượt qua điểm nguy hiểm nhưng buộc giảm tốc độ vì có khu vực thi công phía trước. Chiếc xe chính giữa (xe gặp nạn) bị kẹt lại, cùng lúc đó phần đất phía trên trượt xuống với tốc độ nhanh, lực mạnh, hất văng xe xuống vực khoảng 25 m.

"Nếu không có bãi vật liệu xây dựng gần đó, chiếc xe đã có thể thoát nạn", anh Hiếu nói.

Trước đó, cơn bão số 10 (Bualoi) đổ bộ vào đất liền. Một số khu vực phía Bắc trong đó có Sa Pa xuất hiện mưa lớn kèm dông, lốc.

Từ tối 29/9-30/9, khu vực Sơn La, Phú Thọ và Lào Cai có mưa từ to đến rất to, theo thông tin từ Trung tâm Khí tượng thủy văn quốc gia. Ngoài ra, đơn vị cảnh báo sạt lở tại Sơn La, Phú Thọ, Lào Cai, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Trị trong 6 giờ tới.