Mẹ bế con tháo chạy khi pin dự phòng phát nổ tại TP.HCM

Trong lúc ngủ trưa, pin dự phòng bất ngờ phát nổ ngay đầu giường khiến chị Yến Ngân hoảng hốt ôm con nhỏ bỏ chạy thoát thân.

Khoảng 13h ngày 27/9, khi đang ngủ trưa cùng con gái trong phòng, chị Huỳnh Yến Ngân (ngụ xã Củ Chi, TP.HCM) bất ngờ giật mình bởi một tiếng nổ lớn.

"Mở mắt ra, tôi thấy pin dự phòng đặt ngay cạnh giường phát cháy, khói đen bốc ra mù mịt. Tôi hoảng hốt rút phích cắm sạc rồi kéo viên pin ra xa khỏi giường, nhưng nó vẫn tiếp tục bốc lửa. Tôi vội bế con nhỏ chạy khỏi phòng", chị Ngân kể với Tri Thức - Znews.

Trong giây phút hoảng loạn, chị Ngân chỉ kịp hành động theo phản xạ để bảo vệ con. Sau đó, chị lấy một bộ quần áo dập lên ngọn lửa mới tắt.

Chị Ngân cho biết thường ngày sau khi dỗ con ngủ, chị hay ra ngoài làm việc và để con nằm một mình trong phòng. Nhưng hôm đó, chị nằm ngủ chung nên mới kịp phát hiện sự cố.

"Tôi có thói quen sạc pin ngay đầu giường. Nghĩ lại cảnh tượng hôm đó tôi còn thấy rùng mình, nếu không ở bên cạnh con lúc đó thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra", chị nói.

Thời điểm xảy ra vụ việc, trong nhà chỉ có chị Ngân, con gái nhỏ và ba mẹ chồng.

Theo chị Ngân, viên pin sạc dự phòng này mới mua tại một hệ thống bán lẻ thiết bị điện tử lớn, có uy tín. "Đến giờ tôi vẫn không rõ nguyên nhân vì sao nó phát nổ. Tôi nghi có thể do dây sạc, nhưng cũng chưa chắc chắn", chị tiết lộ.

Sau sự cố, chị Ngân cho hay bản thân sẽ thay đổi thói quen sử dụng thiết bị điện tử. Chị sẽ hạn chế sạc pin điện thoại hay pin dự phòng trong lúc ngủ, đồng thời không để các thiết bị này sát cạnh giường vì nhận thấy mức độ nguy hiểm lớn.

Cùng ngày, chị Ngân đã đăng tải đoạn video ghi lại sự việc lên mạng xã hội để cảnh báo mọi người. Clip nhanh chóng thu hút sự quan tâm lớn, nhiều người bày tỏ sự lo ngại và nhắc nhở nhau cần cảnh giác hơn. "Nguy hiểm quá, may mà không sao", một tài khoản bình luận. Người khác dặn dò: "Không nên cắm pin sạc trong lúc ngủ đâu mẹ nha".