Cứu 4 ông cháu Thanh Hóa run rẩy trong căn nhà sập mái vì bão số 10

Đại diện Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Thanh Hoá cho biết đơn vị đã kịp thời giải cứu 4 ông cháu mắc kẹt trong nhà do bão số 10, đưa các nạn nhân đến nơi trú ẩn an toàn.

Giải cứu 4 ông cháu mắc kẹt vì mái nhà sập trong bão số 10 Người ông và 3 cháu nhỏ ở Thanh Hóa đã được lực lượng cứu hộ kịp thời giải cứu, đưa đến nơi an toàn.

Nửa đêm đến sáng 29/9, bão số 10 (Bualoi) quần thảo qua nhiều khu vực của tỉnh Thanh Hóa, gây ra nhiều thiệt hại về tài sản.

Rạng sáng cùng ngày, các chiến sĩ thuộc Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH) - Công an tỉnh Thanh Hóa đã giải cứu thành công 4 ông cháu bị mắc kẹt do nhà sập mái tôn trong mưa bão tại khu vực cầu Phú Khê, xã Hoằng Phú.

Giữa cơn mưa tầm tã và gió rít mạnh, 3 cháu bé được các chiến sĩ bế ra khỏi nhà. Một cháu nhỏ nhất bật khóc vì hoảng sợ. Người ông sau đó cùng các cháu lên xe để đến nơi trú ẩn.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, đại diện Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH tỉnh cho biết 4 ông cháu đã cùng trú ẩn trong nhà vệ sinh khi tai nạn xảy ra. Sau khi giải cứu thành công, lực lượng chức năng đã đưa cả gia đình đến nơi an toàn.

"Ngay sau khi cứu được 4 ông cháu, các chiến sĩ vội vã lên đường để làm nhiệm vụ tiếp theo. Hiện tại, bão số 10 diễn biến phức tạp đã gây ra rất nhiều thiệt hại chưa thể đo đếm trên địa bàn", người đại diện cho biết.

Lực lượng chức năng ở Thanh Hóa giải cứu nạn nhân bị mắc kẹt vì mái nhà sập trong bão số 10.

Trước đó, do diễn biến phức tạp của cơn bão số 10, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH đã chủ động triển khai phương án, sẵn sàng lực lượng, phương tiện và trang thiết bị chuyên dụng để kịp thời xử lý các tình huống khẩn cấp, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản cho nhân dân.

Chiều 28/9, Thượng tá Lê Trọng Tài, Trưởng phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, cho biết: "Trước diễn biến nguy hiểm, phức tạp của cơn bão số 10, ngoài yêu cầu toàn bộ cán bộ, chiến sĩ trực chiến đấu, đơn vị đã rà soát, kiểm đếm, đánh giá tình hình hoạt động của các loại phương tiện, trang thiết bị chuyên dụng, sẵn sàng ứng phó với các sự cố thiên tai".

Lực lượng chức năng cũng tổ chức kiểm tra, rà soát địa bàn trọng điểm, khu vực có nguy cơ sạt lở, ngập úng; Phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng, chính quyền địa phương trong công tác ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai; Tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người dân các biện pháp đảm bảo an toàn trong mùa mưa bão.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cho biết trong sáng 29/9, bão đi theo hướng tây tây bắc với tốc độ khoảng 20-25 km/h, tâm bão đi xuyên qua tỉnh Nghệ An để sang Thượng Lào vào trưa nay và tiếp tục suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, sau đó là vùng áp thấp.

Ảnh hưởng của bão, trong sáng nay, khu vực từ Nghệ An đến Hà Tĩnh có gió mạnh cấp 7-9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10-11, giật cấp 13. Vùng ven biển từ Quảng Ninh đến Thanh Hóa có gió mạnh cấp 6- 7, giật cấp 8-9.

Vùng biển từ Thanh Hoá đến Quảng Trị (bao gồm đảo Hòn Ngư, đặc khu Cồn Cỏ) sáng nay có gió mạnh cấp 6-8, vùng gần tâm bão cấp 9-10, giật cấp 12, sóng biển cao từ 3-5 m, biển động rất mạnh.