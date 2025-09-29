TikToker bị rách giác mạc vì món đồ chơi trẻ em nhà nào cũng có
Ngọc Khánh đây bị rách giác mạc, 7 ngày không thể mở mắt vì đau. Cô cũng cảnh báo các phụ huynh khác cẩn thận hơn với những món đồ chơi tưởng chừng vô hại.
Người ông và 3 cháu nhỏ ở Thanh Hóa đã được lực lượng cứu hộ kịp thời giải cứu, đưa đến nơi an toàn.
Ngày 27/9, 3 cậu bé cấp 1 chơi ném dép tại khu vực sảnh tầng 5, thuộc tòa nhà CT12B khu đô thị Kim Văn Kim Lũ (phường Định Công, Hà Nội). Sự việc khiến nước chảy lênh láng, làm hỏng hệ thống thang máy tại đây.
Khoảnh khắc cậu bé lớp 7 tháo dây chuyền trao cho chị gái trong ngày cưới đã khiến cả hôn lễ rưng rưng, còn mạng xã hội thì "vỡ òa" với gần 4 triệu lượt xem.
Đoạn video ghi lại cảnh mẹ bầu 9 tháng vẫn chạy bộ trong phòng gym khiến mạng xã hội tranh cãi dữ dội: người lo ngại rủi ro, kẻ ủng hộ vì cho rằng tập đúng cách vẫn có lợi cho sức khỏe.
Chiều 26/9, đàn dê gần 20 con bất ngờ tràn vào một tiệm nail ở xã Bình Lục (Ninh Bình), khiến người chủ trở tay không kịp, vừa dọn dẹp vừa cười ra nước mắt.
Hình ảnh Xuân Thành nhảy múa khi chuẩn bị đồ ăn khiến khách hàng bị thu hút. Nhiều người nhận ra anh từng gây sốt ở khu chợ đêm Đà Lạt cách đây nhiều năm.
Ngủ trưa trong phòng, cô gái bất ngờ đối mặt khoảnh khắc sinh tử khi rắn dài hơn 1 m lao tới, tấn công nhưng may mắn thoát nạn nhờ phản xạ nhanh.
Trong khoang lái trực thăng, Hải Anh không khỏi bất ngờ khi được bạn trai Miguel trao nhẫn cầu hôn.
“Chưa kịp tới bệnh viện, một sản phụ ở Quảng Ninh đã sinh con ngay trên taxi. Khoảnh khắc đặc biệt này được tài xế trẻ bình tĩnh hỗ trợ, đưa mẹ con an toàn tới cơ sở y tế gần nhất.
Đoạn video do cảnh sát cung cấp cho thấy Neil Platt liên tục lướt mạng xã hội, xem những bức ảnh khiêu dâm trước vụ va chạm trên đường cao tốc ở Lancashire (Anh) hồi tháng 5/2024.