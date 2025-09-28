Công an xã lặn vớt xe hàng của shipper bị lũ cuốn trôi ở Quảng Trị

Đang đi giao hàng qua xã Nam Cửa Việt, chiếc xe cùng hàng hóa của anh Trương Công Thăng bị dòng nước cuốn đi. Anh may mắn được công an xã và người dân hỗ trợ trục vợt tài sản.

Thiếu tá Hồ Văn Cường và Thiếu tá Nguyễn Văn Thái trao lại chiếc xe máy cùng một phần hàng hóa cho anh Thăng.

Chịu ảnh hưởng của bão số 10, nhiều khu vực thuộc tỉnh Quảng Trị xảy ra ngập lụt do mưa lớn kéo dài.

Khoảng 13h ngày 28/9, một nam shipper đang trên đường giao hàng qua địa phận xã Nam Cửa Việt đã không may bị nước cuốn trôi xe và hàng hóa. Lập tức, các chiến sĩ công an xã cùng người dân đã phối hợp lặn tìm để cứu xe và hàng bị rơi.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, đại diện Công an xã Nam Cửa Việt cho biết tài xế gặp nạn là anh Trương Công Thăng (sinh năm 1985). Khi đi giao hàng đến khu vực chợ Hà Tây (thuộc thôn Hà Tây, xã Nam Cửa Việt), do dòng nước chảy mạnh khiến chiếc xe bị cuốn đi.

"Các đồng chí công an cùng người dân đã vớt được xe cùng một phần hàng hóa và trao lại cho shipper. Tuy nhiên, một phần hàng cũng bị nước lũ cuốn trôi mất", đại diện công an cho biết.

Hai đồng chí công an đã hỗ trợ lặn tìm tài sản là Thiếu tá Hồ Văn Cường và Thiếu tá Nguyễn Văn Thái.

Các chiến sĩ công an lặn tìm tài sản cho nam shipper.

Hình ảnh các chiến sĩ ra sức bơi giữa dòng nước lũ, hỗ trợ trục vớt thành công chiếc xe máy lan truyền trên mạng xã hội đã khiến nhiều người xem xúc động, nhận về cơn mưa lời khen.

"May mắn quá, chiếc xe có lẽ là tài sản rất lớn với nam shipper, cảm ơn các đồng chí công an", "Thương quá miền Trung ơi, mong bão nhanh qua đi, đừng gây ra nỗi đau mất mát nào thêm", "Chúc các đồng chí, chúc bà con thật nhiều sức khỏe và bình an giữa dông bão" - dân mạng cùng để lại lời động viên.

Đại diện công an xã Nam Cửa Việt cho biết trước ảnh hưởng và diễn biến của bão số 10, các công tác phòng, chống bão và ứng phó đã được triển khai toàn diện. Người dân ở các khu vực thấp, trũng, có nguy cơ ngập lụt được đưa đến nơi tránh trú an toàn.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết hồi 17h ngày 28/9, tâm bão số 10 (Bualoi) nằm trên vùng biển Quảng Trị - TP Huế, cách Bắc Quảng Trị khoảng 110 km về phía Đông, mạnh cấp 12 (118-133 km/h), giật cấp 15.

Nhìn vào hình dự báo quỹ đạo, vị trí và cường độ bão số 10, khoảng 1h sáng 29/9, tâm bão sẽ chạm bờ, do vùng ảnh hưởng mạnh nhất về gió và mưa ở cách tâm bão vài trăm km nên từ tối cho đến hết đêm, cụ thể là khoảng 4-5h sáng 29/9 được xác định thời gian cao điểm của gió và mưa, cũng là giai đoạn nguy hiểm nhất.

Khu vực trọng tâm chịu ảnh hưởng trực tiếp lần này chính là khu vực được xác định rủi ro thiên tai cấp 4: các tỉnh Thanh Hóa - phía Bắc Quảng Trị.

"Nếu bão di chuyển chậm thì thời gian gió mạnh, mưa lớn và do đó là nguy cơ tốc mái nhà, đổ gãy cây cối, ngập úng và sạt lở… đối với 1 vị trí trên đất liền sẽ kéo dài hơn và nguy hiểm hơn. Ngoài ra bão di chuyển chậm còn tiềm ẩn nguy cơ thay đổi về cấu trúc bão, về quỹ đạo và về cường độ", đại diện Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết.