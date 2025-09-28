Danh tính 'tổng tài' bán phô mai nướng gây sốt ở chợ đêm Đà Lạt

10 năm trước, Xuân Thành đã nổi danh là “hot boy nhí” khi phụ mẹ bán bánh tráng nướng ở chợ đêm Đà Lạt. Ở hiện tại, anh gây bất ngờ với phong cách bán hàng "tổng tài" độc đáo.

'Tổng tài' bán phô mai nướng ở chợ Đà Lạt gây chú ý Hình ảnh Xuân Thành nhảy múa khi chuẩn bị đồ ăn khiến khách hàng bị thu hút. Nhiều người nhận ra anh từng gây sốt ở khu chợ đêm Đà Lạt cách đây nhiều năm.

Diện áo sơ mi, quần âu và đội chiếc mũ phớt bảnh bao, Xuân Thành (19 tuổi) vừa nhảy múa theo điệu nhạc, vừa chăm chú nướng phô mai và chuẩn bị từng món ăn cho khách. Phong cách khác lạ khiến anh chàng bán phô mai nướng ở khu chợ đêm Đà Lạt bỗng chốc thành hiện tượng mạng, nhiều người gọi vui anh là “tổng tài”.

Hàng trăm du khách bị thu hút bởi sự phóng khoáng, nhiệt tình của chàng thanh niên điển trai. Mỗi đêm, trước quầy hàng của anh, hàng chục khách đứng xếp hàng để chờ trải nghiệm, hoặc chỉ để được chụp check-in với anh một tấm hình.

Những clip ngắn ghi lại cảnh Xuân Thành đắm chìm trong vũ đạo, dường như phớt lờ mọi ồn ào xung quanh cũng thu hút hàng triệu lượt xem. Nhiều người nhanh chóng nhận ra anh là “hot boy nhí” từng gây sốt cách đây 10 năm khi phụ mẹ bán bánh tráng nướng tại khu chợ này. Đa số bình luận dành lời khen cho sự chăm chỉ, chịu khó của chàng trai trẻ.

“Tôi đang được làm công việc mà mình yêu thích và dốc hết nhiệt huyết cho nó. Tôi càng hạnh phúc hơn khi đã lan tỏa được một chút năng lượng tích cực đến cộng đồng. Thật vui khi thấy nụ cười của những vị khách đến gian hàng của mình”, Xuân Thành chia sẻ với Tri Thức - Znews, bày tỏ bất ngờ khi công việc của mình được dân mạng quan tâm.

Xuân Thành đã có 10 năm bán hàng ở chợ đêm Đà Lạt.

“Tổng tài” chợ đêm

Hơn 10 năm trước, Xuân Thành còn là cậu bé nhỏ con, đứng lọt thỏm bên quầy bánh tráng nướng để phụ mẹ bán hàng. Gia đình không mấy khá giả, từ bé cậu đã ý thức được về sự chăm chỉ để phần nào gánh vác công việc trong nhà.

Hình ảnh cậu bé có khuôn mặt hiền khô, đôi mắt sáng và đôi tay nướng bánh trang thuần thục chiếm được cảm tình của khách hàng. Nhiều vlogger đã tìm đến phỏng vấn, lan truyền câu chuyện về “hot boy bánh tráng nướng”.

Ở tuổi trưởng thành, khuôn mặt anh không có nhiều thay đổi. Anh được nhiều người mua hàng khen ngợi có nét mặt sáng và biểu cảm tự tin, tính tình dễ mến.

Khoảng một năm trước, Xuân Thành mới chuyển ra bán riêng. Lấy cảm hứng từ những diễn viên Hollywood được thấy qua màn ảnh, anh chọn cho mình tạo hình “tổng tài”, xem đó là một cách gây ấn tượng với khách.

Xuân Thành ăn diện đặc biệt, nhảy múa để tạo nên phong cách bán hàng độc đáo cho mình.

Theo anh, sự thu hút ban đầu cũng rất quan trọng, bên cạnh việc tập trung vào các món ăn. Anh cũng tự sáng tạo ra các điệu nhảy, cả trăm lần đứng luyện tập trước gương đến thuần thục. Và cách làm của anh đã thực sự tạo hiệu ứng tốt, khi các clip viral trên mạng, khách hàng tìm đến ủng hộ ngày càng đông.

“Tôi không tính được lượng khách mỗi ngày. Có lúc quá tải, mọi người đổ đến xếp hàng rất đông. Tôi cũng cố gắng làm nhanh để khách không phải chờ đợi quá lâu. Khó khăn lớn nhất có lẽ là việc nhảy múa nhiều khiến không ít đêm tôi về nhà với đôi chân đau nhức rã rời”, Thành tâm sự.

Dưới các clip lan truyền, nhiều người gọi Xuân Thành là Muzan, bởi tạo hình của anh có phần giống với nhân vật “chúa quỷ Muzan” trong bom tấn anime Thanh gươm diệt quỷ (Demon Slayer). Cảm thấy tên gọi này thú vị, anh lấy nó làm biệt danh cho mình và tự đặt tài khoản là “Muzan chợ đêm”.

Bên cạnh những lời khen ngợi, cũng có không ít người có bình luận không hay, cho rằng anh chàng cố tình “làm lố” để câu khách. “Tôi không buồn vì những lời chê bai đó, đôi khi coi những nhận xét là lời góp ý để mình hoàn thiện và trở nên tốt hơn mỗi ngày”, anh nói.

Anh chàng 19 tuổi cảm thấy đam mê với công việc hiện tại.

Mối tình lệch 20 tuổi

Bên cạnh phong cách “tổng tài” của chủ quầy phô mai nướng, nhiều vị khách còn dành sự quan tâm đến mối tình của Xuân Thành và bạn gái anh, Vân Kiều - người lớn hơn anh 20 tuổi.

Mỗi đêm, Vân Kiều phụ anh dọn hàng ra, ghi order cho khách, chuẩn bị đồ và cùng dọn hàng về lúc rạng sáng. Đối với anh, sự đồng hành của nửa kia là điều quý giá không gì sánh được.

Tuy nhiên, khi những hình ảnh về cặp đôi lan truyền trên mạng, không ít người có lời mỉa mai về mối tình lệch tuổi, cho rằng cả hai không xứng đôi. Xuân Thành nói rằng rất thương bạn gái, không muốn cô phải chịu những bình luận không hay.

Xuân Thành và bạn gái Vân Kiều không để tâm đến những bình luận tiêu cực trên mạng xã hội.

“Chúng tôi tuy có sự chênh lệch lớn về tuổi tác, nhưng từ khi gặp gỡ đến lúc yêu luôn cảm thấy phù hợp về cách sống, suy nghĩ. Có lẽ vì đều từng trải qua khó khăn, chúng tôi gắn bó với nhau hơn. Dù mưa rét, dù khó khăn, cô ấy và tôi luôn dắt tay nhau cùng làm việc”, anh tâm sự.

Anh chàng 20 tuổi nói rằng trước đây từng hẹn hò nhưng chưa có người bạn gái nào mang đến cho anh sự bình yên, cảm giác được đồng hành như vậy. Trước những bình luận tiêu cực, Vân Kiều không quan tâm đến lời người khác nói, chỉ quan tâm bạn trai nghĩ thế nào.

“Tôi đang rất hạnh phúc với mối tình này. Tương lai không thể nói trước, chẳng biết sẽ đi về đâu, nhưng tôi luôn mong cô ấy là người đi cùng mình mãi mãi. Chúng tôi cũng chỉ muốn một cuộc sống đơn giản, cùng kiếm tiền và bù đắp cho nhau những nỗi đau trong quá khứ”, anh bộc bạch.