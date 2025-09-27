Chủ tiệm nail tá hỏa khi 20 con dê kéo vào trú mưa ở Ninh Bình

Đang mưa lớn, đàn dê bất ngờ xông thẳng vào tiệm nail ở Ninh Bình, khiến Trần Tươi hốt hoảng không kịp trở tay.

Đàn dê gần 20 con bất ngờ kéo vào tiệm nail giữa mưa lớn ở Ninh Bình Chiều 26/9, đàn dê gần 20 con bất ngờ tràn vào một tiệm nail ở xã Bình Lục (Ninh Bình), khiến người chủ trở tay không kịp, vừa dọn dẹp vừa cười ra nước mắt.

Khoảng 16h ngày 26/9, khi đang nấu cơm trong nhà tại xã Bình Lục (Ninh Bình), ngay khu vực gần khu du lịch Tuyệt Tình Cốc, Trần Tươi (sinh năm 1998) bất ngờ nghe tiếng dê kêu náo loạn.

Không kịp trở tay, cô nhờ bố chạy ra ngoài đuổi đàn dê khoảng 20 con ra khỏi tiệm nail của mình.

"Khu vực này thường xuyên có nhiều dê thả rông, nhưng đây là lần đầu tiên chúng kéo thẳng vào quán của tôi", Tươi chia sẻ với Tri Thức - Znews.

Cô kể lúc đó trời mưa rất to, đàn dê lặng lẽ đi vào tiệm, mãi sau mới nghe tiếng kêu. Chúng để lại dấu chân lấm lem khắp sàn cùng mùi hôi khó chịu.

"Một mình tôi phải dọn đi dọn lại mấy lần nhưng mùi vẫn không thể hết. Phải nói đây là trải nghiệm kinh hoàng", cô nhớ lại tình huống "dở khóc dở cười".

Theo Tươi, nhiều khả năng người chăn dê mải nói chuyện nên không để ý. Sau khi phát hiện, người này đã đến xin lỗi. "Gia đình tôi không bị thiệt hại gì nên cũng bỏ qua", cô cho biết.

Sự việc được camera an ninh của tiệm ghi lại, sau đó được Tươi chia sẻ qua các trang mạng xã hội cùng dòng trạng thái hài hước: "Mưa gió khách kéo vào làm nail nườm nượp mà không thấy chủ quán ra tiếp".

Ngay lập tức, clip thu hút hàng nghìn lượt tương tác và bình luận vui nhộn. Nhiều tài khoản để lại lời trêu đùa: "Mấy bộ nail này chắc mài mòn hết dụng cụ", "Khách đến làm sừng, làm móng mà chủ lại đi đâu mất rồi".