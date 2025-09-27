Cô gái Đài Loan chết đói sau nhiều ngày bị 'mẹ hổ' nhốt trong phòng

Cái chết của cô gái 21 tuổi ở quận Đại Giáp, thành phố Đài Trung (Đài Loan, Trung Quốc) được xác định do người mẹ nổi tiếng nghiêm khắc gây nên.

Ông Chen phát hiện con gái tử vong trong phòng vì bị bỏ đói. Ảnh: Liberty Times.

Theo Liberty Times, sự việc xảy ra sáng 25/9 khi ông Chen (cha của nạn nhân) phát hiện mùi hôi nồng nặc bốc ra từ phòng con gái. Ông cùng vợ là bà Zhan phá cửa xông vào thì thấy con gái đã tử vong trên giường. Cơ thể cô gầy gò, nhiều dấu hiệu cho thấy đã chết từ trước đó.

Ông Chen sau đó báo cảnh sát lúc 9h cùng ngày. Khi tới hiện trường, cảnh sát xác nhận nạn nhân đã tử vong và nhanh chóng đưa vụ việc vào diện điều tra đặc biệt.

Ban đầu, cả cha mẹ đều nói rằng mới phát hiện thi thể con và vẫn thường xuyên gặp con trước đó. Tuy nhiên, cảnh sát nhận thấy nhiều điểm bất nhất trong lời khai nên đưa cả hai vào diện tình nghi, đồng thời đề nghị khám nghiệm tử thi để làm rõ nguyên nhân.

Hàng xóm cho biết bà Zhan, 50 tuổi, nổi tiếng nghiêm khắc, được gọi là "mẹ hổ", kiểm soát chặt chẽ con gái. Người chồng là lao động chính trong gia đình. Nạn nhân từng bỏ học từ năm lớp 11 và sống cùng cha mẹ nhiều năm nay.

Điều tra ban đầu cho thấy bà Zhan đã khóa cửa nhốt con gái nhiều ngày. Trong thời gian đó, bà chỉ gõ cửa đưa thức ăn, nhưng khi không thấy phản hồi, bà cũng không kiểm tra thêm và không tiếp tục cho con ăn. Cô gái bị bỏ đói đến chết.

Ngày 26/9, bà Zhan bị bắt theo Điều 302 Bộ luật Hình sự Đài Loan về hành vi giam giữ trái phép. Luật quy định nếu nạn nhân tử vong, người phạm tội có thể đối diện án chung thân hoặc ít nhất 7 năm tù.

Viện Kiểm sát đánh giá bà Zhan "có nguy cơ bỏ trốn, tiêu hủy chứng cứ và thông cung", nên đã yêu cầu tạm giam, không cho tiếp xúc. Yêu cầu này được tòa chấp thuận.

Trong khi đó, ông Chen được thả sau khi thẩm vấn vì cơ quan chức năng xác định ông không trực tiếp liên quan đến cái chết của con gái.