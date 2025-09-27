Xóa sổ 'nhà quan tài' ở Hong Kong

Sau hàng thập kỷ chịu đựng, người lao động nghèo Hong Kong (Trung Quốc) sắp tới có thể sống trong điều kiện nhà ở tốt hơn nhờ dự luật mới, song vẫn chưa rõ thời gian áp dụng.

Nhà "quan tài" là nơi sinh sống của nhiều người thu nhập thấp ở Hong Kong. Ảnh: CNN.

Ngày 26/9, các nhà lập pháp Hong Kong đã thông qua dự luật loại bỏ các căn nhà không đạt tiêu chuẩn nhằm cải thiện điều kiện sống của người dân.

Theo quy định mới, căn hộ được chia nhỏ phải có diện tích ít nhất 8 m2, được trang bị phòng tắm riêng, thiết bị phòng cháy chữa cháy, hệ thống chiếu sáng và lỗ thông gió.

Động thái trên bắt nguồn từ lo ngại của Bắc Kinh về môi trường sống của người dân nghèo tại Hong Kong trong căn phòng kích thước chỉ bằng chiếc quan tài hay lồng sắt, theo Bloomberg.

Chủ căn hộ chia nhỏ sẽ có khoảng thời gian nâng cấp cơ sở để phù hợp với tiêu chuẩn nhà ở trong dự luật mới nhưng vẫn chưa rõ khi nào.

Tuy nhiên, hội bảo trợ người có hoàn cảnh kém may mắn ở Hong Kong cho rằng quy định mới có thể làm tăng mức thuê nhà ở giá rẻ, đồng thời thu hẹp nguồn thu của những người kinh doanh bất động sản giá mềm.

Không gian sống ẩm thấp của một người phụ nữ ở Hong Kong, ảnh chụp ngày 3/7/2025. Ảnh: Catherine Phillips/CNN.

Sự suy thoái bất động sản kéo dài ở Hong Kong không giúp giảm giá nhà cho người thuộc diện hộ nghèo.

Dựa vào dữ liệu từ chính phủ, hơn 200.000 người đang sống trong khoảng 110.000 "nhà lồng" thuộc căn hộ chia nhỏ với mức thuê trung bình là 4.500 HKD ( 578 USD ). Trong khi đó, thu nhập trung bình của những người thuê là 7.200 HKD/tháng ( 925 USD ). Con số này cho thấy giá bất động sản đắt đỏ tại "xứ cảng thơm" và cuộc sống chật vật của người nghèo tại đây.

Nhà quan tài hay lồng sắt ý chỉ không gian sống rộng 8 m2 ở Hong Kong. Mức thuê nhà đắt đỏ đẩy người dân lao động nghèo vào chỗ ngủ chật hẹp, không thấy ánh sáng, đầy gián và rệp như vậy. Hình thức lưu trú này được ngăn cách bằng vật liệu cơ bản như kim loại, nóng bất thường vào ban ngày và giữ nhiệt về đêm. Loại nhà ở trên từng bị lên án trong nhiều năm.