Nạn nhân bị đuổi việc sau vụ sếp cưỡng hiếp nhân viên gây sốc ở TQ

Ngoài việc kẻ cưỡng hiếp phải ngồi tù 4 năm, nữ nhân viên Cui Lili cũng kiện công ty cũ ra tòa, đòi bồi thường 2 triệu nhân dân tệ (280.000 USD).

Camera an ninh ghi lại cảnh cấp trên của Cui (áo đen) bước ra khỏi phòng khách sạn. Ảnh: SCMP.

Vụ án được xét xử vào ngày 23/9 tại Tòa án nhân dân quận Jinnan ở Thiên Tân, gây chấn động Trung Quốc, theo South China Morning Post.

Nạn nhân, Cui Lili (41 tuổi) từng làm giám sát bán hàng tại Công ty Thiên Tân Deke Zhikong, một nhà sản xuất linh kiện ôtô, với mức lương hàng năm hơn 1 triệu nhân dân tệ ( 140.000 USD ).

Tháng 9/2023, Cui và ông chủ của mình, họ Wang, có chuyến công tác đến thành phố Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang. Ngày 22/9, cả hai ăn tối với khách hàng. Sau đó khi Cui say rượu, Wang bế cô về phòng khách sạn và cưỡng hiếp cô.

Vào tháng 4/2024, Wang bị kết án 4 năm tù vì tội hiếp dâm. Tuy nhiên, cùng tháng đó, Cui bị công ty sa thải vì vắng mặt không có lý do chính đáng.

Một cơ quan giám định tư pháp địa phương kết luận Cui mắc chứng rối loạn căng thẳng sau sang chấn (PTSD) do bị cưỡng hiếp. Vào cuối năm 2024, cơ quan nhân lực và an sinh xã hội địa phương cũng đã công nhận vấn đề sức khỏe của cô là một tai nạn lao động. Đây cũng là lần đầu tiên trường hợp tai nạn lao động được phân loại như vậy tại Trung Quốc.

Cui Lili được khen dũng cảm khi công khai sự việc, kiện công ty cũ ra tòa. Ảnh: Stheadline.

Đầu năm nay, cơ quan trọng tài lao động địa phương đã ra phán quyết yêu cầu công ty cũ của Cui phải bồi thường cho cô 1,13 triệu nhân dân tệ ( 160.000 USD ). Công ty đã không kháng cáo quyết định này. Tuy nhiên, Cui cho biết vẫn phải đưa công ty cũ ra tòa vì cho đến nay, cô mới chỉ nhận được 20.000 nhân dân tệ ( 2.800 USD ) và muốn nâng mức bồi thường lên 2 triệu nhân dân tệ ( 280.000 USD ).

Vào ngày diễn ra phiên điều trần, Cui xuất hiện trong bộ quần áo đã mặc vào hôm bị tấn công.

“Lần trước, tôi đã mặc nó và bị sỉ nhục. Lần này, tôi mặc nó để đấu tranh cho công lý”, cô nói với truyền thông.

Cô cho biết cô vẫn đang phải điều trị để chữa chứng rối loạn căng thẳng sau sang chấn.

“Tôi thường xuyên gặp ác mộng, ngủ rất ít sau vụ việc, phải dựa vào thuốc men và cà phê để duy trì cuộc sống. Cuộc sống của tôi đã hoàn toàn bị hủy hoại”, Cui nói. Tòa án vẫn chưa đưa ra phán quyết cuối cùng.

Cui khuyên những phụ nữ gặp phải trải nghiệm tương tự không nên tự trách mình. Yao Chen, nữ diễn viên nổi tiếng người Trung Quốc ủng hộ chủ nghĩa nữ quyền, cũng đứng về phía Cui.

“Cui Lili là một trong số rất ít nạn nhân trực tiếp đối mặt với truyền thông để kể lại câu chuyện của mình. Cô ấy là một người phụ nữ can đảm. Dù đã trải qua nhiều đau khổ, cô ấy vẫn kiên trì đấu tranh cho bản thân bằng niềm tin và trí tuệ của mình", Yao chia sẻ trên mạng xã hội.