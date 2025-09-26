Rắn bò vào phòng ngủ, người phụ nữ né cú đớp trong tích tắc

Đang nằm bấm điện thoại trong phòng ngủ, vợ anh Tuấn bất ngờ phát hiện rắn dài hơn 1 m lao tới và may mắn tránh được pha tấn công của con vật.

Người phụ nữ thoát cú đớp của rắn trong chớp mắt Ngủ trưa trong phòng, cô gái bất ngờ đối mặt khoảnh khắc sinh tử khi rắn dài hơn 1 m lao tới, tấn công nhưng may mắn thoát nạn nhờ phản xạ nhanh.

Khoảng 13h20 ngày 24/9, khi đang ngủ trưa tại nhà ở xã Minh Đài (Phú Thọ), anh Trần Văn Tuấn giật mình tỉnh dậy khi nghe vợ hoảng hốt hét lên: "Rắn, rắn, rắn!". Lúc bật dậy, anh thấy một con rắn dài hơn 1 m đang trườn trên bàn cạnh giường ngủ.

"Trong phòng lúc đó đã tắt đèn, vợ tôi nằm bấm điện thoại, nghe tiếng động lạ liền quay sang thì phát hiện con rắn lao thẳng về phía mình. May mắn là cô ấy kịp phản xạ né tránh nên không bị cắn", anh Tuấn kể với Tri Thức - Znews.

Anh cho biết đoạn video ghi lại sự việc được trích xuất từ camera lắp trong phòng ngủ. Do vợ chồng thường xuyên đi làm cách nhà hơn 50 km, cả hai lắp thiết bị này để tiện theo dõi con gái 3 tuổi ở nhà với ông bà.

Ngay buổi sáng hôm xảy ra sự việc, vợ anh Tuấn từng nhìn thấy một con rắn tương tự ngoài vườn nhưng không ngờ nó có thể chui vào nhà.

"Nhà tôi nằm giữa đồi rộng, bao quanh là cây cối, nhưng đây là lần đầu tiên rắn bò vào tận phòng ngủ. Cả ông bà và vợ chồng tôi đều bất ngờ trước tình cảnh này", anh Tuấn nói.

Sau khi phát hiện, anh nhờ bố mẹ dùng chổi đuổi con vật ra ngoài rồi quyết định thả nó về tự nhiên. "Theo tôi quan sát thì đây là rắn ráo, không có độc. Nếu hôm đó là rắn hổ mang thì hậu quả không dám tưởng tượng", anh chia sẻ thêm.

Sau sự việc, anh Tuấn đăng clip lên mạng xã hội để cảnh báo mọi người cảnh giác, chỉ trong thời gian ngắn đã thu hút gần 2 triệu lượt xem cùng hàng nghìn bình luận.

Nhiều người thót tim trước tình huống bất ngờ: "Con rắn đớp nhanh quá, may cô ấy phản ứng kịp", "Phản xạ thần tốc, chậm chút nữa là không biết chuyện gì xảy ra".