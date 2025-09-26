Nghe tiếng hô hoán, chạy ra thấy cọc tiền 50 triệu rơi ở TP.HCM

Sau khi chờ không thấy chủ nhân cọc tiền 50 triệu đồng đánh rơi đến nhận lại, anh Nguyễn Lộc đã mang tới giao nộp cho Công an phường Thủ Đức.

Anh Nguyễn Lộc đã đưa số tiền 50 triệu đồng bị đánh rơi lên công an phường.

Khoảng 10h45 ngày 26/9, khi đang ngồi trong nhà sách cũ Thủ Đức tại số 77 đường Đặng Văn Bi, phường Thủ Đức (TP.HCM), đối diện chùa Một Cột, anh Nguyễn Lộc bất ngờ nghe tiếng hô hoán có người đánh rơi tiền.

Anh chạy ra thì không thấy chủ nhân, chỉ thấy một người đi đường đang cầm cọc tiền vừa nhặt được. Người này lúng túng, không biết phải xử lý ra sao nên nhờ anh Lộc đứng ra giữ giúp, để tiện cho người mất quay lại tìm.

"Người ta nhờ tôi giữ hộ, dùng hình ảnh và địa chỉ của tôi để làm đầu mối cho người đánh rơi quay lại nhận. Tôi nghĩ đó cũng là việc tốt nên đồng ý", anh Lộc chia sẻ với Tri Thức - Znews.

Theo anh, số tiền là các tờ mệnh giá 500.000 đồng, ước chừng gần 50 triệu đồng. "Tôi không đếm kỹ nhưng khả năng cao là vừa được rút từ ngân hàng", anh nói thêm.

Sau khi chờ một lúc nhưng không thấy ai quay lại, anh Lộc đã mang toàn bộ số tiền đến Công an phường Thủ Đức bàn giao. Vài giờ sau, có người gọi điện nhận là người quen của người phụ nữ làm rơi tiền, song anh cho biết chưa rõ họ đã đến công an để nhận lại hay chưa.

Câu chuyện nhanh chóng lan truyền trên các trang fanpage, nhận được nhiều bình luận tích cực. Một số người viết: "Người đánh rơi gặp đúng người chúc mừng", "Cảm kích! Cảm ơn anh đã trả lại của rơi cho người đánh mất. Công đức vô lượng ạ!".

Nói về tinh thần lan tỏa câu chuyện, anh Lộc cho biết mình chỉ muốn trả lại người mất và không muốn ồn ào. Anh cũng hy vọng người đánh rơi sẽ sớm nhận lại số tiền.