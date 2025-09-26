Barron Trump 19 tuổi giàu hơn mẹ và chị gái Ivanka

Con trai út của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã giàu hơn mẹ Melania và chị gái Ivanka, đồng thời được Forbes đánh giá có tiềm năng trở thành tỷ phú trong tương lai.

Khối tài sản của Barron Trump ước tính đến 150 triệu USD. Ảnh: Probe-Media/NY Post.

Con trai út của ông Donald Trump và bà Melania, Barron Trump (19 tuổi), đang có một khởi đầu tài chính đầy hứa hẹn. Theo ước tính của Forbes, sinh viên năm hai Đại học New York này đã nắm trong tay khối tài sản khoảng 150 triệu USD .

Tổng thống Donald Trump tiết lộ Barron chính là người đã đưa cả gia đình đến với tiền mã hóa. Khi ra mắt công ty crypto World Liberty Financial vào năm ngoái, ông kể lại trong tiếng cười: "Thằng bé có 4 cái ví gì đó, còn tôi thì hỏi: Ví là cái gì vậy?", theo People.

Không chỉ vậy, Barron còn nắm giữ hàng tỷ token đang bị khóa, chưa thể giao dịch. Forbes ước tính nếu số token này mở khóa, anh có thể thu thêm tới 525 triệu USD .

Crypto cũng là nguồn thu lớn của 2 anh trai của Barron - Donald Trump Jr. (47 tuổi, 500 triệu USD ) và Eric Trump (41 tuổi, 750 triệu USD ). Hai người đồng sáng lập công ty khai thác Bitcoin và là cổ đông của World Liberty Financial. Hồi tháng 5, họ còn sang Trung Đông ký hợp đồng nhượng quyền sân golf Trump tại Qatar.

Trong khi đó, Ivanka Trump (43 tuổi) được Forbes định giá 100 triệu USD - thấp hơn Barron. Tuy nhiên, chồng cô, Jared Kushner (44 tuổi), mới là người giàu thứ hai trong gia đình, vượt mốc 1 tỷ USD nhờ quỹ đầu tư Affinity Partners, công ty bất động sản Kushner Companies và các đối tác từ Trung Đông.

So với mẹ, Barron cũng nhỉnh hơn. Melania Trump (55 tuổi) kiếm khoảng 20 triệu USD từ sách, diễn thuyết, phim tài liệu và một đồng meme coin.

Tài sản của Barron Trump đã cao hơn cả mẹ. Ảnh: Reuters.

Người con gái thứ Tiffany Trump (31 tuổi) cùng chồng là doanh nhân Michael Boulos (28 tuổi) lại không có tên trong danh sách của Forbes.

Đứng đầu, dĩ nhiên là ông Donald Trump. Tài sản của ông tăng mạnh, lên tới 7,3 tỷ USD , nhờ crypto và các hợp đồng nhượng quyền quốc tế. Mức tăng 3 tỷ USD trong một năm giúp ông leo 118 bậc trên bảng xếp hạng Forbes 400, đứng ở vị trí 201.

Một nguồn tin tiết lộ với People rằng Barron đã dành kỳ nghỉ hè tham gia họp với đối tác, phát triển dự án công nghệ và chuẩn bị cho kế hoạch kinh doanh riêng.

Một nguồn khác cho biết: "Barron quan tâm đến kinh doanh nói chung, từ phát triển bất động sản, kiếm tiền đến tham gia các dự án thành công. Cậu ấy có ý tưởng riêng, hiểu giới trẻ cần gì và không ngần ngại bắt đầu sự nghiệp của mình".