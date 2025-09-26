Hàn Quốc hợp pháp hóa nghề xăm hình sau 33 năm

Thợ xăm Hàn Quốc lần đầu tiên được công nhận hợp pháp sau 33 năm hoạt động chui. Bước ngoặt được cho sẽ mở đường cho K-tattoo bước ra thế giới.

Ca sĩ, diễn viên Nana từng gây chú ý khi để lộ nhiều hình xăm trên cơ thể. Ảnh: News1.

Ngày 25/9, Quốc hội Hàn Quốc đã thông qua Luật Nghệ nhân xăm hình (Tattooist Act), chính thức cho phép những người không có bằng y khoa được hành nghề xăm. Đây là lần đầu tiên sau 33 năm, nghề xăm hình thoát khỏi “vùng xám pháp lý” tại quốc gia này.

Theo The Korea Herald, dự luật nhận được 195 phiếu thuận và 7 phiếu trắng trong tổng số 202 nghị sĩ tham gia bỏ phiếu. Luật mới cho phép các nghệ nhân xăm hành nghề hợp pháp, thay vì phải hoạt động chui như trước đây.

Năm 1992, Tòa án Tối cao Hàn Quốc từng phán quyết xăm hình là một thủ thuật y tế theo Luật Dịch vụ y tế, do đó chỉ bác sĩ được phép thực hiện. Quy định này khiến hàng nghìn nghệ nhân xăm phải làm việc trong lo sợ bị bắt giữ, dù nhu cầu xăm hình ngày càng phổ biến.

Với luật mới, xăm hình và xăm thẩm mỹ bán vĩnh viễn (semi-permanent makeup) được công nhận là “hành vi xăm”. Người muốn hành nghề phải vượt qua kỳ thi quốc gia và được cấp phép. Tuy nhiên, việc xóa xăm vẫn chỉ do bác sĩ đảm nhiệm.

Một nghệ sĩ xăm hình đang làm việc tại một tiệm xăm ở Seoul vào ngày 27/8. Ảnh: Yonhap.

Để đảm bảo an toàn, thợ xăm sẽ phải hoàn thành khóa đào tạo về vệ sinh, ghi chép chi tiết từng ca thực hiện, bao gồm ngày tháng, loại và lượng mực sử dụng, cũng như vị trí xăm trên cơ thể. Xăm cho trẻ vị thành niên mà không có sự đồng ý của phụ huynh sẽ bị nghiêm cấm.

Luật sẽ có hiệu lực sau 2 năm kể từ ngày ban hành. Ngoài ra, còn có giai đoạn chuyển tiếp 2 năm để những nghệ nhân hiện hành có thể đăng ký tạm thời.

Nghị sĩ Park Ju-min, Chủ tịch Ủy ban Y tế và Phúc lợi thuộc Đảng Dân chủ Hàn Quốc - người đề xuất dự luật - cho biết: “Với đạo luật này, người dân có thể xăm hình một cách an toàn, còn các nghệ nhân xăm được công nhận như những chuyên gia hợp pháp. Tôi sẽ giám sát để hệ thống được thực thi trọn vẹn”.

Ngay sau khi luật được thông qua, nhiều nghệ nhân đã tập trung trước Quốc hội để ăn mừng. Bà Im Bo-ran, Chủ tịch Liên đoàn Xăm hình Hàn Quốc, xúc động chia sẻ: “Hôm nay, chúng tôi tự hào tuyên bố sẽ mang đến dịch vụ an toàn, chất lượng hơn, biến K-tattoo thành niềm tự hào toàn cầu. Đây sẽ là khởi đầu của một hành trình lớn”.

Sự kiện này đánh dấu một bước ngoặt văn hóa tại Hàn Quốc, nơi xăm hình lâu nay vẫn gắn với định kiến tiêu cực và tội phạm, bất chấp sức hút ngày càng tăng trong giới trẻ.