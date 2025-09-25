Người mẫu 27 tuổi bị biến dạng mặt vì nổ khí gas tại nhà

Một cựu người mẫu, chuyên viên trang điểm nổi tiếng ở Trung Quốc bị biến dạng khuôn mặt sau vụ nổ khí gas đã trở thành Influencer, chia sẻ trải nghiệm hồi phục của gia đình trên mạng xã hội.

Trước khi bị bỏng nặng trong vụ nổ, Tong Shiyao đã phát trực tuyến các video trang điểm. Ảnh: Handout.

Tong Shiyao, quê ở Liêu Ninh, Trung Quốc được nhiều người cảm phục bởi nghị lực. Tối 31/3, cha cô châm thuốc trong nhà, khí gas rò rỉ gây nổ lớn, phá hủy ngôi nhà và khiến cả ba người bị thương nặng, theo South China Morning Post.

Trước tai nạn, Tong thường xuyên phát video hướng dẫn trang điểm. Cô bị bỏng độ hai, chiếm 14% cơ thể. Cha mẹ bị bỏng nặng hơn, tới 70% diện tích da, phải vào khoa hồi sức tích cực. Sau 5 tháng, cả hai đã qua cơn nguy kịch, còn Tong cũng hồi phục tốt.

Từ một vlogger làm đẹp, Tong chuyển sang kể lại hành trình chữa trị của gia đình. Dù bản thân còn đau đớn, cô luôn tỏ ra lạc quan để tiếp thêm sức mạnh cho cha mẹ.

“Trước đây tôi vẫn thấy mình chỉ là một đứa trẻ. Giờ thì như trưởng thành sau một đêm”, Tong chia sẻ.

Tong Shiyao giúp cha mẹ hồi phục sau vụ nổ khí gas. Ảnh: SCMP.

Đôi tay bỏng nặng khiến cô chưa thể trở lại công việc trang điểm. Chi phí điều trị đã lên tới 1 triệu nhân dân tệ ( 140.000 USD ), tiêu hết toàn bộ tiền tiết kiệm và phải vay mượn khắp nơi.

Hiện Tong có 190.000 người theo dõi, trong đó 170.000 đến sau vụ nổ. Cô nhận được sự ủng hộ, quyên góp từ nhiều tấm lòng, đồng thời quảng bá một số sản phẩm như bình cứu hỏa để kêu gọi chú ý đến an toàn cháy nổ.

Tong cũng trực tiếp giúp cha đeo mặt nạ y tế đặc biệt để chữa bỏng vùng mặt và mua sắm những thiết bị tốt nhất hỗ trợ phục hồi.

Theo cô, chưa đầy một tháng trước tai nạn, cha từng thay bình gas, song người bán từ chối chịu trách nhiệm, còn chính quyền chưa có kết quả điều tra, khiến gia đình không được bồi thường.

Dù vậy, cả nhà vẫn đồng lòng vượt qua biến cố. Bên cạnh đó, bạn trai Tong vẫn ở bên cạnh, điều khiến nhiều cư dân mạng xúc động. “Bỏng là một trong những nỗi đau khủng khiếp nhất. Tôi chúc bạn đủ nghị lực để vượt qua”, một người viết. Một người khác nhận xét: “Cô ấy thật mạnh mẽ và lạc quan dù gặp bất hạnh”.