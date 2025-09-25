Cái chết của người phụ nữ giẫm phải 'nước tan xương' gây rúng động TQ

Cái chết của người phụ nữ họ Tu làm dấy lên mối nguy hại về việc quản lý chất thải độc hại ở Trung Quốc.

Người phụ nữ giẫm phải thùng chứa axit hydrofluoric tử vong sau 5 ngày điều trị. Ảnh: SCMP composite.

Ngày 24/9, SCMP đưa tin một phụ nữ (52 tuổi, họ Tu) ở Hàng Châu, Trung Quốc đã chết sau khi giẫm lên một loại axit được gọi là "nước hòa tan xương" gây rúng động xứ tỷ dân.

Cụ thể, ngày 9/9, người này đột nhiên ngã quỵ sau khi tiếp xúc một thùng chứa axit hydrofluoric (HF, dung dịch không màu, có tính ăn mòn cao, có thể hòa tan kim loại và thủy tinh) bị vứt dọc đường khi đi bộ qua sườn đồi.

Hóa chất này có thể xâm nhập vào da, ăn mòn mô và xương, do đó, loại chất lỏng được gọi là "nước hòa tan xương".

Khi giẫm phải, thứ hóa chất gây sưng nhanh chóng. Người phụ nữ được đưa đến bệnh viện sau đó. Bác sĩ phát hiện cô bị suy đa tạng và mất cân bằng điện giải nghiêm trọng. "Cơ hội cứu cô ấy đã rất mong manh", một bác sĩ nói với The Paper.

Axit hydrofluoric được dùng trong y tế và công nghiệp, được quản lý chặt chẽ ở Trung Quốc. Ảnh: Handout.

Trong vòng năm ngày, Tu qua đời vì suy tim và phổi. Tài khoản LIV Yuanbao được cho là của con nạn nhân đau buồn bày tỏ sự mất mát trên mạng xã hội.

"Tôi chưa bao giờ thấy phép màu xảy ra. Mẹ tôi đã rời bỏ gia đình theo cách chúng tôi không thể hiểu được và rất nhanh. Tôi hy vọng sẽ không còn tai nạn nào trên thiên đường", người con viết và cho biết thêm thùng chứa axit đã cũ đến mức có thể vỡ nếu chạm nhẹ.

China Newsweek đưa tin cảnh sát đã phong tỏa hiện trường và khử nhiễm địa điểm.

Axit hydrofluoric được sử dụng trong công nghiệp và nha khoa để loại bỏ dụng cụ bị rỉ sét, làm sạch bề mặt kim loại. Theo bác sĩ, khi dính phải chất này, nạn nhân và người thân cần có hành động khẩn cấp bằng cách cởi bỏ quần áo bị nhiễm bẩn và đến bệnh viên ngay lập tức.

Các nhà điều tra đã tìm thấy thêm hai chai axit trong khu vực gần đó. Cảnh sát cho biết chủ nhân thùng axit là một người gác cổng họ Ai. Người này rời khỏi thôn vào năm 2015, hiện đã bị bắt giữ.

Theo lời một luật sư trên Hongxing News, Ai có thể phải đối mặt với án tù lên đến 7 năm vì "bất cẩn" phát tán các chất độc hại.

Sự việc khiến công chúng xôn xao về việc quản lý chất thải nguy hại và trở thành đề tài nóng được bàn luận trên mạng xã hội đại lục, thu hút hơn 20 triệu lượt xem.

Một người bình luận cho rằng: "Đây là một tai nạn công cộng nghiêm trọng. Tu thật bất hạnh. Tôi rất tiếc cho cô ấy". Trong khi đó, một người khác tỏ ra khó hiểu vì tại sao một hóa chất nguy hiểm như vậy lại bị bỏ lại trên đường.

3 ngón tay của một người đàn ông ở Trung Quốc khi tiếp xúc với axit flohydric dù đeo găng tay. Ảnh: Handout.

Ở Trung Quốc, axit flohydric công nghiệp có nồng độ trên 30% và được quy định chặt chẽ. Tuy nhiên, trên một số nền tảng thương mại điện tử, các phiên bản có nồng độ thấp hơn được bán với giá 10-40 nhân dân tệ (khoảng 1- 6 USD ).

Trường hợp tiếp xúc loại axit này từng xảy ra ở Trung Quốc vào tháng 1. Thời điểm đó, một người đàn ông ở phía đông nam Trung Quốc đã đeo hai đôi găng tay trong khi làm sạch gốm sứ bằng hóa chất nhưng vẫn bị ăn mòn ba ngón tay.