Màn cầu hôn trên trời cao của cơ phó dành cho cô gái Việt ở Mỹ
Trong khoang lái trực thăng, Hải Anh không khỏi bất ngờ khi được bạn trai Miguel trao nhẫn cầu hôn.
Ngủ trưa trong phòng, cô gái bất ngờ đối mặt khoảnh khắc sinh tử khi rắn dài hơn 1 m lao tới, tấn công nhưng may mắn thoát nạn nhờ phản xạ nhanh.
“Chưa kịp tới bệnh viện, một sản phụ ở Quảng Ninh đã sinh con ngay trên taxi. Khoảnh khắc đặc biệt này được tài xế trẻ bình tĩnh hỗ trợ, đưa mẹ con an toàn tới cơ sở y tế gần nhất.
Đoạn video do cảnh sát cung cấp cho thấy Neil Platt liên tục lướt mạng xã hội, xem những bức ảnh khiêu dâm trước vụ va chạm trên đường cao tốc ở Lancashire (Anh) hồi tháng 5/2024.
Mất 2 tay do tai nạn, Đặng Trọng Định không đầu hàng nghịch cảnh. Anh lập kênh TikTok, truyền cảm hứng cho nhiều người qua các video nấu ăn.
Sáng 19/9, N.V. T., thanh niên ra lệnh đánh nhân viên quán cà phê, đến tận nơi xin lỗi nhưng càng khiến gia đình nạn nhân bức xúc.
Khoảnh khắc người dân Lạng Sơn mở rộng cửa đón bộ đội nghỉ chân tạo nên bức tranh ấm áp về tình quân dân giữa đời thường.
Bị nhắc nhở vì hút thuốc trong phòng kín, nam thanh niên bất ngờ xông tới hành hung M.Đ. - nhân viên quán cà phê ở Hà Nội hôm 17/9.
Lễ cưới lần 2 của "rich kid" Huỳnh Giao không chỉ là ngày hạnh phúc, mà còn là sự nối dài từ mối duyên gia đình và lời hứa về 'ngôi nhà hạnh phúc' do chính cặp đôi xây dựng.
Phước Thiện (sinh năm 1997) không giấu được sự xúc động khi gặp lại người thầy dạy mình cách đây 15 năm nhưng trong hoàn cảnh đầy xót xa.
Cảnh thanh niên buông lời gạ gẫm nữ nhân viên cửa hàng quần áo ở phường Phủ Lý (Ninh Bình) gây phẫn nộ.