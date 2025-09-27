'Nữ y tá nhanh nhất Trung Quốc' chạy 400 km/tháng

Từ nữ y tá bận rộn đến "thiên thần áo trắng nhanh nhất" trên đường chạy, Zhang Shuihua cho thấy sức mạnh của đam mê có thể giúp con người tìm thấy niềm vui sống mỗi ngày.

Zhang Shuihua chạy giải Harbin Marathon 2025 tại tỉnh Hắc Long Giang. Ảnh: VCG.

19h ngày 9/9, trên đường chạy của Trung tâm thể thao Olympic eo biển Phúc Châu, Zhang Shuihua - người được mệnh danh "nữ y tá chạy nhanh nhất Trung Quốc" - vẫn đều đặn tập luyện cùng đồng đội. Nhiệt độ lên tới 32 độ C, độ ẩm gần 70%, nhưng cô gần như không đổ giọt mồ hôi nào.

Zhang, 34 tuổi, là y tá tại Bệnh viện trực thuộc Đại học Y Phúc Kiến. Cô bắt đầu chạy từ khoảng 8 năm trước và sớm bộc lộ tố chất đặc biệt. Nhịp tim khi nghỉ của cô chỉ khoảng 40 lần/phút, thấp hơn nhiều so với người bình thường, thậm chí sau khi tập luyện bài bản còn xuống 30. Huyết áp của cô cũng ở mức hiếm thấy, theo Sixth Tone.

"Thể chất của Zhang gần như một vận động viên chuyên nghiệp", chồng cô, anh Wang Ke, chia sẻ.

Zhang gặp chồng cũng nhờ niềm đam mê chạy bộ. Từ năm 2019, dù chưa tập luyện hệ thống, cô đã nhiều lần lọt top 10 ở các giải marathon địa phương. Nhận thấy tiềm năng, Wang vừa làm huấn luyện viên, vừa trở thành người quản lý, đồng thời gánh vác việc nhà để vợ toàn tâm tập luyện.

Thành tích của Zhang nhanh chóng gây ấn tượng. Năm 2023, tại Marathon Cáp Nhĩ Tân, cô hoàn thành cự ly 42 km trong 2 giờ 40 phút, được đồng nghiệp gọi là "thiên thần áo trắng nhanh nhất". Sau đó, hãng thể thao 361 Degrees tìm đến tài trợ cho cô.

Mỗi tháng, Zhang chạy khoảng 400 km, nhưng cô khẳng định việc luyện tập giúp tăng sự tập trung trong ca trực, đặc biệt là những ca đêm. "Người không chạy có thể nghĩ đây là cực hình, nhưng nếu thử và kiên trì, họ sẽ thấy khác", cô nói.

Zhang cũng đặt mục tiêu rõ ràng cho bản thân. Sau một giai đoạn mệt mỏi vì thời tiết oi bức, cô từng muốn dừng lại. Nhưng rồi một ngày, Zhang lặng lẽ trở lại đường chạy với quyết tâm mới: chuẩn bị cho Marathon Thẩm Dương 2025.

Zhang Shuihua rửa sạch máu kinh nguyệt trên chân. Ảnh: VCG.

"Chỉ cần có mục tiêu, tập luyện bài bản, Zhang sẽ tìm lại niềm vui và cảm giác thành tựu", Wang chia sẻ.

Dù từng có lúc suy nghĩ đến việc từ bỏ nghề y để chuyên tâm thi đấu, Zhang và chồng nhận ra mức tài trợ chưa đủ cho sinh hoạt gia đình. Hơn nữa, cô thực sự yêu công việc chăm sóc bệnh nhân. Vì vậy, chạy bộ với Zhang không chỉ là thành tích hay giải thưởng, mà còn là nguồn năng lượng để cô sống và làm việc tích cực hơn.

Ở tuổi 34, Zhang vẫn ngày ngày cân bằng giữa vai trò một y tá và một vận động viên marathon. Cô không giấu niềm say mê: "Tôi yêu chạy bộ. Dù không có tài trợ hay tiền thưởng, tôi vẫn sẽ chạy. Môn thể thao này giúp tôi tìm thấy trạng thái tinh thần tuyệt vời nhất".