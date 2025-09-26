Mẹ bị bắt vì trữ đông thi thể con gái 20 năm ở Nhật Bản

Thi thể được cất giữ trong suốt hai thập kỷ là con gái sinh năm 1975 của chủ nhà.

Ngày 23/9, bà Keiko Mori (75 tuổi) tỉnh Ibaraki, Nhật Bản, cùng một người thân đến đồn cảnh sát tỉnh báo cáo thi thể nữ giới đang trong quá trình phân hủy nằm trong tủ đông nhà.

Người này cho biết nạn nhân là con gái của bà, tên Makiko, sinh năm 1975. Makiko sẽ 49 tuổi nếu còn sống.

Thời điểm cảnh sát có mặt tại hiện trường, Makiko trong tư thế quỳ úp mặt xuống, người mặc áo phông và đồ lót, theo Japan Times.

Hiện, các nhà chức trách địa phương cần một cuộc khám nghiệm tử thi để xác định nguyên nhân cái chết. Trước mắt, người đại diện cho biết cơ quan sẽ bắt giữ người mẹ để điều tra.

Theo lời khai của Mori, hơn 20 năm trước, bà đã mua tủ đông cỡ lớn và đặt thi thể con gái vào trong ở tầng 1 khi phát hiện mùi hôi tràn ngập ngôi nhà. Tủ cao khoảng 85 cm, rộng 95 cm và sâu 60 cm.

Mori có nhiều hơn một người con, cảnh sát không tiết lộ số lượng. Phát ngôn viên cho biết người này sống một mình kể từ khi chồng qua đời vào đầu tháng này.

Trước đó, ngày 4/4, cảnh sát Shiga cũng bắt giữ 3 người đàn ông với cáo buộc giấu thi thể trong tủ đông gia đình ở thành phố Nagahama. Thi thể đông lạnh được tìm thấy trong tư thế cúi xuống, vẫn mặc quần áo và được cho là đã được giữ trong tủ đông trong một thời gian dài. Sự việc được đưa ra ánh sáng thông qua một bức thư tuyệt mệnh trong sự vụ khác ở tỉnh Osaka. Cảnh sát ở Shiga đã tiến hành cuộc điều tra dựa trên thông tin do cảnh sát tỉnh Osaka cung cấp.