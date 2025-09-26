Cắt cụt tứ chi vì bị chó pitbull cắn ở Mỹ

Người phụ nữ ở bang Oklahoma đã phải cắt bỏ cả tay và chân sau khi bị một con pitbull hung dữ tấn công. Vụ việc xảy ra khi con vật được thả tự do sau khi chủ bị bỏ tù.

Janelle Scott đã mất cả tay và chân trong một cuộc tấn công tàn bạo của chó pitbull. Ảnh: GoFundMe.

Vào ngày 9/9, Janelle Scott đang đi xe đạp cùng bạn trai ở thành phố Okmulgee, bang Oklahoma, thì bất ngờ bị một con pitbull tấn công. Con chó húc ngã Scott khỏi xe và cắn vào cô, trong khi người bạn trai bỏ xe chạy đến cứu.

Con pitbull sau đó quay sang tấn công bạn trai của Scott, người này đã giết con chó để tự vệ, theo New York Post.

Một con pitbull khác có mặt tại hiện trường, nhưng cảnh sát không tìm thấy bằng chứng cho thấy nó tham gia tấn công. Hai con chó thuộc về một người đàn ông đang bị giam, được một người bạn của Scott chăm sóc vào thời điểm xảy ra sự việc.

Cảnh sát Okmulgee cho biết 2 con chó sống trong một căn nhà di động gần đó. Vào cùng ngày, căn nhà bị phá khóa và có thể chính việc này đã khiến chó chạy ra ngoài.

"Nhà người bạn đó phải đi qua một khu rừng mới tới. Tôi nghĩ anh ta sống trong một chiếc xe cắm trại hay gì đó. Con gái tôi đi qua đường đó thì chó lao ra tấn công. Cô ấy quen biết chúng và chúng cũng biết cô ấy", Cheryl, mẹ của Scott, kể với Fox23.

Janelle Scott đã nằm viện được một tháng. Ảnh: Fox News.

Khi cảnh sát đến, họ thấy Scott bị thương nặng. Cô được đưa gấp đến bệnh viện và vẫn nằm điều trị kể từ đó. Ban đầu, Scott chỉ dự kiến mất một tay do cánh tay phải bị nghiền nát đến xương và "chỉ còn treo lơ lửng bằng gân".

Tuy nhiên, vết thương quá nghiêm trọng, nên cả hai tay và hai chân của Scott đã phải cắt bỏ vào hôm 19/9. Người họ hàng của Scott nói cô "phải cắt thêm một phần chân trái" trong thời gian tới, theo cập nhật trên GoFundMe của gia đình.

Dù vậy, Cheryl cho biết con gái vẫn kiên cường chiến đấu dù các bác sĩ tiếp tục phải cắt bỏ phần còn lại của các chi mỗi ngày. "Mỗi lần cô ấy phải vào phòng mổ, thật khó khăn. Tôi tự hỏi 'Họ sẽ làm thêm bao nhiêu nữa?'".

"Con bé có thể làm được vì chúng tôi là những người phụ nữ mạnh mẽ. Tôi chắc chắn rằng cô ấy sẽ vượt qua, và tôi đã nói với con rằng 'Đấng sáng tạo sẽ không làm điều này vô nghĩa, chắc chắn có một kế hoạch mà chúng ta phải tìm ra'", bà Cheryl tâm sự.

Bước tiếp theo của Scott là kiểm tra kỹ các chi còn lại để xem cơ bắp có đủ để hỗ trợ chân tay giả hay không.

Chiến dịch GoFundMe do gia đình tổ chức để trang trải chi phí y tế đã gây quỹ gần 19.000 USD tính đến tối 25/9.