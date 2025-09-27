Bỏ quên khách suýt chết khi lặn, khách sạn ở Maldives vẫn bắt trả tiền

Thiết bị lặn bị lỗi, người hướng dẫn không chuyên nghiệp buộc Xu Man (Trung Quốc) và bạn phải dùng đến gậy selfie để gọi cứu hộ.

Ngay từ khi bắt đầu lặn, nhóm của Xu đã phát hiện những dấu hiệu bất ổn như thiết bị bị lỗi.

Ngày 1/9, Xu Man - thợ lặn với 9 năm kinh nghiệm ở Trung Quốc - có chuyến đi lặn biển ở Maldives cùng người bạn tên Zhang Li. Cả hai đặt địch vụ lặn biển tại Trung tâm lặn và thể thao dưới nước Plumeria, một khu nghỉ dưỡng được đánh giá cao.

Tuy nhiên, chuyến lặn biển tưởng chừng yên bình đã nhanh chóng trở thành trải nghiệm đáng sợ, theo South China Morning Post.

Theo Xu, từ trước khi cuộc lặn bắt đầu đã xuất hiện những dấu hiệu "không lành". Cụ thể, theo tiêu chuẩn quốc tế, mỗi bình oxy lặn phải được trang bị cả bộ điều chỉnh chính và phụ. Tuy nhiên bình oxy của Zhang Li bị hỏng bộ điều chỉnh chính. Thay vì thay thế thiết bị, người hướng dẫn chỉ hướng dẫn cô sử dụng bộ điều chỉnh dự phòng và tiếp tục cho lặn.

Sau khi lặn, nhóm cố gắng nổi lên, người hướng dẫn đã không triển khai phao đánh dấu bề mặt, một thiết bị an toàn quan trọng được sử dụng để báo hiệu vị trí của thợ lặn cho các tàu trên mặt nước. Thay vào đó, người này chỉ giơ một tay lên vẫy để thu hút sự chú ý của con thuyền.

“Tôi nhìn xung quanh và nhận ra chiếc thuyền dịch vụ ở cách đó vài trăm mét, có lẽ quá xa để nhìn thấy chúng tôi”, Xu kể, nói thêm rằng cô thậm chí cảm thấy một dòng nước mạnh bên dưới, có khả năng đẩy cả nhóm ra xa hơn nữa khỏi địa điểm lặn ban đầu.

Khi người hướng dẫn nhận ra rằng việc vẫy tay không hiệu quả, anh mới cố gắng triển khai phao đánh dấu bề mặt, song thiết bị bị rò rỉ không khí và không thể giữ thẳng đứng.

Cả nhóm bị trôi dạt trên biển suốt 40 phút vì sự thiếu chuyên nghiệp của người hướng dẫn.

Xu kể rằng trong thời gian này, sóng biển ngày càng mạnh, liên tục nhấn chìm khuôn mặt cô xuống nước. Kiệt sức, cô phải vật lộn để có thể giữ đầu nhô lên khỏi mặt nước.

Cuối cùng, người hướng dẫn chấp nhận đề xuất của Xu rằng cả nhóm nên buộc ống phao vào chiếc gậy selfie mà cô mang theo và giơ cao lên. May mắn, một chiếc thuyền đánh cá đã phát hiện ra chiếc gậy và giải cứu cả ba thợ lặn.

Theo đoạn phim được ghi lại, nhóm của Xu đã lặn xong và nổi lên mặt nước lúc 13h40 song tới 14h16 mới được thuyền giải cứu, nghĩa là 3 người đã trôi dạt trên biển gần 40 phút.

“Lúc đó, chúng tôi đã trôi dạt quá xa đến nỗi không còn nhìn thấy thuyền dịch vụ hay thậm chí là những hòn đảo gần đó nữa. Tôi thậm chí có linh cảm rất xấu rằng chúng tôi có thể sẽ chết ngoài đó", Xu kể.

Cô đã báo cáo sự việc với người quản lý khách sạn và đặt câu hỏi về tính chuyên nghiệp của dịch vụ lặn. Tuy nhiên, khách sạn từ chối xin lỗi, chỉ giảm giá cho Xu 20 USD và vẫn tính toàn bộ phí dịch vụ đối với Zhang.

Bức xúc, Xu đã chia sẻ đoạn phim ghi lại vụ việc trên mạng xã hội Trung Quốc và nộp đơn khiếu nại lên cả cơ quan du lịch Maldives và Hiệp hội hướng dẫn lặn chuyên nghiệp.

“Tôi vẫn chưa nhận được bất kỳ cập nhật nào. Nhiều cư dân mạng đã để lại đánh giá tiêu cực trên các nền tảng đặt phòng nên khách sạn đó đã bị xóa khỏi danh sách trong thời gian ngắn, nhưng gần đây đã xuất hiện trở lại dưới một cái tên mới.

Điều tôi lo lắng nhất là khách sạn dường như không hiểu được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Nếu họ không coi trọng vấn đề này, những du khách khác cũng có thể phải đối mặt với những rủi ro đe dọa tính mạng tương tự", Xu nói.