Diễn viên xiếc Brazil rơi từ trên cao trước mặt khán giả gây sốc

Đu người trên không chỉ bằng bộ tóc của mình, nghệ sĩ xiếc Aliane Dias (Brazil) không may gặp sự cố và rơi từ trên cao khi đang biểu diễn.

Dias khiến khán giả hoảng hốt khi rơi từ trên cao. Ảnh cắt từ clip.

Sự việc xảy ra trong buổi biểu diễn tối 13/9 tại Miracema, phía đông bắc Rio de Janeiro (Brazil). Khi đó, nghệ sĩ xiếc Aliane Dias biểu diễn tiết mục cô treo người bằng mái tóc giữa không trung.

Theo đoạn video được ghi lại, khi đang lơ lửng trên cao và thực hiện các động tác xoay tròn, Dias bất ngờ rơi xuống, đập mạnh người vào sàn sân khấu với một tiếng động lớn. Phía dưới, khán giả la hét vì kinh hãi.

Các nhân viên y tế nhanh chóng đến hỗ trợ, đưa Dias lên cáng cứu thương, theo The New York Post.

Hôm 14/9, rạp xiếc Circo Robatiny nơi Dias làm việc thông báo cô đã "được giải cứu nhanh chóng" và được đưa đi "chăm sóc kịp thời và hiệu quả". Đơn vị này cũng đổ lỗi cho nữ nghệ sĩ trong vụ việc thay vì cho rằng đó là lỗi thiết bị.

“Trong tiết mục này, nghệ sĩ treo người bằng tóc với một dây cáp thép, và cô ấy tự liên kết nó theo đúng quy trình. Lý do thực sự vẫn chưa rõ, chúng tôi đang chờ cô ấy hồi phục hoàn toàn để biết thêm chi tiết", Circo Robatiny cho biết.

Dias nhanh chóng được đưa tới bệnh viện chữa trị sau sự việc. Ảnh: Jam Press/Radar Miracema e Região.

Bất chấp vụ tai nạn kinh hoàng, đoàn xiếc vẫn tiếp tục biểu diễn vào tối hôm sau theo đúng lịch trình.

Tháng 4/2023, một nữ diễn viên xiếc Trung Quốc cũng gây sốc khi bị rơi từ độ cao 10 m rồi tử vong khi trình diễn tiết mục đu dây với một nam diễn viên, cũng là chồng cô. Cả hai không thắt dây bảo hộ. Ban tổ chức cũng không có bất kỳ biện pháp đảm bảo an toàn nào cho diễn viên ở dưới mặt đất.

Vụ việc bước đầu được báo cáo là tai nạn sân khấu. Tuy nhiên, cảnh sát địa phương vẫn tiến hành điều tra người chồng và đơn vị tổ chức. Đại diện công ty tổ chức sự kiện cho biết cặp vợ chồng đã xảy ra mâu thuẫn trước khi biểu diễn. Vì giận chồng, nữ diễn viên tức giận, không đeo dây an toàn.

Cùng năm, nghệ sĩ nhào lộn tài năng người Chile Jorge Alarcón cũng gặp sự cố, rơi từ độ cao 9 m khi đang biểu diễn ở Trung Quốc. Jorge bị 3 vết thương ở đầu, 1 vết thương ở đầu gối, đứt dây chằng chéo sau và phải điều trị trong 3 tháng.