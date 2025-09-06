'Nữ thần nhảy cao' Trung Quốc khẩu chiến antifan

Gây chú ý nhờ vẻ ngoài nổi bật, vận động viên nhảy cao Shao Yuqi không ngại đáp trả các bình luận soi mói, tiêu cực nhắm vào mình trên mạng xã hội.

Shao Yuqi là vận động viên nhảy cao Trung Quốc sở hữu vẻ ngoài ưa nhìn.

Ngày 1/8, Shao Yuqi (23 tuổi), thuộc đội tuyển điền kinh tỉnh Hồ Bắc (Trung Quốc) giành chức vô địch nhảy cao nữ tại Giải vô địch điền kinh toàn quốc Trung Quốc năm 2025 với cú nhảy 1,90 m.

Sau chiến thắng, Shao trở nên nổi tiếng trên mạng xã hội vì cả màn trình diễn lẫn vẻ ngoài nổi bật, được khen ngợi là nữ thần nhảy cao thế hệ mới. Một trong những video về cô nhận được tới hơn 3 triệu lượt thích, theo South China Morning Post.

Shao đến với môn nhảy cao từ khi còn học tiểu học. Giáo viên nhanh chóng phát hiện ra tiềm năng lúc cô dễ dàng vượt qua thanh xà cao 1 m khi mới nhảy thử.

"Khi đó có quá nhiều định kiến. Mọi người cho rằng nếu tôi theo đuổi thể thao sẽ phí hoài cuộc đời, giỏi lắm cũng chỉ vào được trường thể thao. Có rất nhiều bình luận ác ý, nhưng cũng có những người thực sự yêu thương và ủng hộ tôi. Huấn luyện viên hồi cấp 2 luôn khen ngợi tôi và bố tôi cũng ủng hộ vô điều kiện", cô chia sẻ.

Năm 2020, Shao được nhận vào Đại học Thanh Hoa, một trong những ngôi trường danh tiếng nhất Trung Quốc. Khi danh tiếng ngày càng tăng, cô cũng phải đối mặt nhiều chỉ trích, soi mói, đặc biệt là về ngoại hình. Một số dân mạng nghi ngờ thành tích của cô, so sánh với các kỷ lục thế giới.

"Kỷ lục thế giới là 2,10 m. Sao cô lại tự hào về thành tích của mình đến thế", một người ác ý bình luận.

Shao đáp trả: "Năm nay, trình độ nhảy cao nữ nói chung đang tăng lên. Tôi chỉ muốn nói rằng, thay vì hạ thấp, tại sao không cổ vũ chúng tôi? Nếu các bạn thực sự quan tâm đến thể thao Trung Quốc, thì không cần phải đưa ra những bình luận như vậy".

Cô tiếp tục: "Nếu tôi có cơ hội bước lên sân đấu Olympic, kết quả không còn quan trọng nữa. Chỉ cần tôi có mặt ở đó thôi cũng có nghĩa là tôi đã chiến thắng rồi, không chỉ cho đất nước, mà còn cho chính tôi và tất cả người đã ủng hộ tôi từ khi tôi còn nhỏ. Đó là giấc mơ lớn nhất".

Shao cứng rắn đáp trả các bình luận tiêu cực trên mạng xã hội.

Shao, cùng với vận động viên điền kinh Wu Yanni, cũng gây tranh cãi vì đi ngược lại những kỳ vọng truyền thống ở Trung Quốc về ngoại hình và hành vi của các vận động viên nữ. Cả hai đều thường trang điểm, tết ​​tóc và làm móng, thể hiện sự nữ tính khi thi đấu.

Một số dân mạng khuyên Shao nên cắt tóc vì tóc cô có thể chạm vào thanh xà khi nhảy cao.

Cô phản pháo: "Thật nực cười. Người ta cứ nói các vận động viên nữ giờ trông như đang tham gia một cuộc thi sắc đẹp. Cơ thể chúng tôi là của chúng tôi, và chúng tôi sẽ quyết định mình trông như thế nào".

“Trên đường đua, bạn phải thật dũng cảm và tràn đầy tự tin. Không được phép có một chút sợ hãi nào trong mắt khi đối mặt với xà ngang. Tôi chỉ muốn xinh đẹp thôi. Sao phải quan tâm người khác nghĩ gì? Tôi đã vô địch rồi. Wu Yanni cũng là người giỏi nhất châu Á. Chúng tôi mạnh mẽ, và chúng tôi là những người phụ nữ xinh đẹp”, Shao tiếp tục.

Tuyên bố của nữ vận động viên nhận được sự khen ngợi và ủng hộ rộng rãi trên mạng xã hội Trung Quốc.

Một người cảm thán: "Cô ấy thực sự mạnh mẽ và xinh đẹp".

Một người khác viết: “Vẻ đẹp không cần phải che giấu, và sức mạnh không cần phải thỏa hiệp. Khi cả sự xuất sắc trong thể thao và sự thể hiện bản thân đều được đánh giá cao, thể thao cuối cùng có thể trở lại với bản chất của nó, theo đuổi sự vĩ đại trong khi vẫn tôn trọng sự đa dạng”.