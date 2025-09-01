Cô gái Hàn 'không bao giờ ngán bún cá', muốn lấy chồng Việt Nam

Sáu năm gắn bó với Việt Nam khiến tiếng Việt của Lim Cheong Ha (sống ở Hà Nội) giỏi hơn, tình yêu dành cho văn hóa, ẩm thực, con người nơi đây cũng theo đó mà lớn dần.

_____

"Hà Nội nhiều xe máy quá. Giá taxi quá rẻ. Bún chả rất ngon". Đó là những ấn tượng của Lim Cheong Ha (24 tuổi) khi đặt chân đến Hà Nội du lịch năm 2016. Cô sốc, nhưng cũng thích thú trước hình ảnh đầy sức sống, nhộn nhịp của một quốc gia chỉ cách Hàn Quốc vài giờ bay.

Từ vị một khách du lịch ngoại quốc, sau 9 năm, cô gái quê Ulsan (Hàn Quốc) hiện đã là nữ sinh viên năm cuối của Đại học Sư phạm Hà Nội, sử dụng tốt tiếng Việt và thậm chí có kênh TikTok gần 200.000 người theo dõi, nơi cô chia sẻ nhiều điều thú vị và khác biệt về Việt Nam, Hàn Quốc.

"Nếu phải diễn tả Việt Nam bằng ba từ, thì đó là: mục tiêu, tương lai và quê hương thứ hai. Tôi chưa biết rõ sau này thế nào, nhưng chắc chắn tôi muốn thành công và gắn bó ở Việt Nam", Cheong Ha chia sẻ với Tri Thức - Znews.

Từng khủng hoảng vì tiếng Việt

Cheong Ha lần đầu đến Việt Nam năm 2012 song không còn nhớ rõ ấn tượng khi đó. Phải đến lần thứ hai ghé thăm vào năm 2016, cô mới ghi nhớ nhiều hơn về những điều thú vị ở mảnh đất hình chữ S.

Sau khi lên cấp 3, Cheong Ha bắt đầu có ước mơ đi du học và muốn học một ngôn ngữ đặc biệt hơn tiếng Anh. Lúc đó, cô nghe nói Việt Nam đang phát triển rất nhanh nên bắt đầu quan tâm đến tiếng Việt. Dành khoảng 2 tháng học tiếng Việt khi 18 tuổi, sau khi tốt nghiệp cấp 3, cô quyết định "đến Hà Nội luôn".

Dù đã học tiếng Việt "sơ sơ" nhưng khi thật sự đến sinh sống, cô gái Hàn Quốc gần như không nói được câu nào gãy gọn.

"Không ai hiểu tôi nói gì và tôi cũng không hiểu họ nói gì", cô nhớ lại.

Trước khi sang, Cheong Ha từng nghe rằng người Việt rất thích và thân thiện với người Hàn nên đã khá chủ quan, không quá lo lắng về vấn đề ngôn ngữ. Nhưng khi sang, không còn là khách du lịch mà phải hòa nhập vào văn hóa bản địa, mọi thứ trở nên thực sự khó khăn.

"Lúc đó, tôi nghĩ việc kết bạn với người Việt cũng là quá sức, nên tôi chỉ bắt đầu từ những cuộc trò chuyện ngắn với các bác tài xế taxi", cô kể.

Dần dần, Cheong Ha cũng thích nghi hơn với cuộc sống ở thủ đô. Đặc biệt khi chia sẻ những cảm nhận, sự khác biệt giữa Việt Nam và Hàn Quốc trên mạng và được nhiều người đón nhận, cô càng cảm thấy Việt Nam hợp với mình và quyết định gắn bó lâu dài.

"So với Hàn Quốc, nhịp sống ở Việt Nam có nhiều khác biệt. Quê tôi ở Ulsan, mỗi lần đến Seoul, tôi thường cảm thấy hơi ngột ngạt và lạnh lẽo. Ngược lại, ở Hà Nội, tôi luôn cảm nhận được sự sôi động và đầy sức sống", cô nói.

Yêu Việt Nam từ những điều nhỏ nhặt

Một trong những điều khiến cô gái Hàn Quốc cảm thấy yêu mến Việt Nam là sự thân thiện và nhiệt tình của nhân viên bán hàng.

"Ở Hàn Quốc, nếu khách hỏi quá nhiều thì dễ bị coi là phiền, nhưng ở Việt Nam thì nhân viên sẵn sàng giải thích chi tiết từng món ăn, từng sản phẩm. Điều đó làm tôi thấy rất thoải mái. Từ lúc nào không hay, tôi đã quen với việc có thể hỏi han thoải mái bất cứ điều gì. Mỗi khi nhận ra điều đó, tôi lại thấy mình ngày càng thích nghi tốt hơn với cuộc sống ở Việt Nam", cô kể.

Bên cạnh đó, Cheong Ha ngày càng cảm thấy bản thân "Việt Nam" hơn khi cùng người dân địa phương đón những ngày lễ, kỷ niệm. Ở Hàn Quốc không có ngày riêng tôn vinh phụ nữ như Việt Nam (ngày 20/10). Khi sang Việt Nam, cô đã dần quen với việc nhận hoa vào ngày này, "lỡ" quen với sự lãng mạn đó.

Ẩm thực cũng là một trong những yếu tố quan trọng khiến Cheong Ha phải lòng Việt Nam. Khi mới sang, cô thích nhất là nem nướng. Thậm chí trong 3 tháng đầu, có lúc cô ăn món này hai lần một ngày. Tuy nhiên, món cô khẳng định "không bao giờ chán" lại là bún cá.

"Đặc biệt hôm nào uống rượu nhiều, hôm sau ăn bún cá thì ngon tuyệt. Tôi thích kiểu bún cá đơn giản: có nhiều sa tế, giá đỗ, đậu rán, cà chua, không có măng và chả", cô nói.

Nghĩ về tương lai lâu dài hơn của bản thân ở Việt Nam, Cheong Ha bày tỏ tương lai đó có thể bao gồm một "chàng trai Việt Nam". Cô từng đăng tải một video nói rằng muốn yêu một chàng trai Việt, chỉ là tình yêu chưa đến.

"Bây giờ tôi chưa thể nói chắc sau này sẽ lấy chồng người Việt hay người Hàn, nhưng tôi chắc chắn một điều: dù kết hôn với ai, tôi vẫn muốn tiếp tục sống ở Việt Nam", cô bày tỏ.