Tình tiết mới vụ MC thời tiết Hàn Quốc tự sát vì bị bắt nạt

Liên quan việc gia đình Oh Yoanna kiện một MC thời tiết, yêu cầu bồi thường 510 triệu won vì cáo buộc bắt nạt, phiên điều trần thứ hai đã bị hoãn lại.

MC thời tiết Oh Yoanna tự sát hồi tháng 9/2024 vì bị bắt nạt ở chỗ làm.

Theo The Chosun Daily, phiên điều trần thứ hai liên quan đến vụ kiện bồi thường 510 triệu won ( 366.000 USD ) đối với MC thời tiết A, người bị gia đình cố MC Oh Yoanna cáo buộc quấy rối nơi làm việc, được dời từ ngày 23/9 sang ngày 14/10.

Trước đó vào tháng 8, phía A đã gửi yêu cầu thay đổi thời gian xử lên tòa án và được chấp thuận.

Tại phiên điều trần đầu tiên diễn ra vào tháng 7, phía A phủ nhận toàn bộ cáo buộc quấy rối, bắt nạt. Trong khi đó, gia đình nạn nhân bổ sung thêm bằng chứng, còn phía A tuyên bố sẽ nộp văn bản phản bác, khiến quá trình xét xử kéo dài.

Năm 2024, vụ việc nữ MC thời tiết Oh Yoanna (sinh năm 1996) tự sát vì bị đồng nghiệp ở đài truyền hình bắt nạt gây rúng động Hàn Quốc. Oh làm việc ở đài MBC với vai trò cộng tác viên tự do từ tháng 5/2021.

Vụ việc của nữ MC thu hút sự chú ý trên mạng xã hội Hàn Quốc về vấn nạn bắt nạt.

Nữ MC thời tiết được phát hiện đã qua đời vào ngày 15/9/2024 song đến tháng 12 cùng năm, thông tin này mới lan truyền khi tờ Maeil Shinmun tiết lộ cái chết của cô là tự tử. Cô còn để lại thư tuyệt mệnh dài 17 trang trên điện thoại, tố cáo bị đồng nghiệp bắt nạt trong thời gian dài, bắt đầu từ tháng 3/2022.

Ngày 31/1, chương trình điều tra "Crime Chief" của JTBC cũng đưa tin rằng có một nhóm trò chuyện KakaoTalk với sự tham gia của 4 người dẫn chương trình dự báo thời tiết có chứa tin nhắn chế giễu Oh.

Một người trong số họ viết: "Ôi Yoanna hoàn toàn điên rồ. Cô ta bốc mùi... Con X đó đã nói lại khi chúng ta chú ý đến cô ta. Ngay cả Yeon-jin (nhân vật MC thời tiết, kẻ phản diện trong phim The Glory đã bắt nạt nhân vật chính), cũng giỏi diễn trò. Cô ta chỉ đang đóng vai nạn nhân. Chúng ta mới là nạn nhân".

Khi đó, đáp lại những cáo buộc, MBC tuyên bố rằng Oh chưa bao giờ chính thức báo cáo bất kỳ khiếu nại nào với bộ phận chịu trách nhiệm xử lý những vấn đề này.

Hồi tháng 5, kết quả thanh tra đặc biệt của Bộ Việc làm và Lao động Hàn Quốc đã đưa ra kết luận: “Có những hành vi có thể được xem là bắt nạt” trong trường hợp của Oh Yoanna. Sau đó, đài MBC cũng đã chấm dứt hợp đồng với A, người được xác định là đối tượng chính gây ra vụ bắt nạt và bị gia đình Oh kiện.

Ngày 1/9 vừa qua, gia đình nạn nhân còn ra tuyên bố sẽ yêu cầu MBC có phản hồi về trách nhiệm của mình và báo trước sẽ có động thái đấu tranh. Mẹ của Oh Yoanna cũng cho biết sẽ bắt đầu tuyệt thực trước trụ sở MBC tại Sangam-dong, Seoul, từ ngày 8/10.