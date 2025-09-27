Em trai cởi dây chuyền vàng tặng chị gái xuất giá rồi bật khóc

Trong lễ cưới ở Đồng Tháp, Gia Bảo bất ngờ tháo dây chuyền tặng chị gái. Khoảnh khắc nhanh chóng thu hút gần 4 triệu lượt xem.

Ngày 27/8, trong lễ rước dâu tại Đồng Tháp, khi cô dâu Thúy Kiều đang làm nghi thức xuất giá, em trai út của cô - Võ Gia Bảo (tên thường gọi Bo, sinh năm 2013, học sinh lớp 7) - bất ngờ tháo sợi dây chuyền trên cổ, bỏ vào hộp và trao tặng chị gái.

Ban đầu, Bo hào hứng cười nói, nhưng khi thấy chị bật khóc, cậu bé cũng mếu máo rơi nước mắt. Hình ảnh vừa dễ thương vừa xúc động này khiến cả họ hàng và quan khách có mặt không khỏi bật cười.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, Thúy Kiều (sinh năm 2000) cho biết lúc đó các dì trêu Bo, hỏi có tặng gì cho chị không. Bo liền tháo ngay sợi dây chuyền của mình để tặng.

"Tôi còn hỏi lại 'Có tặng thiệt không hay cho rồi đòi lại?', Bo cười đáp: 'Mệt chị hai quá à'", cô kể.

Kiều bất ngờ và rất trân quý món quà ấy. Sau buổi lễ, Kiều đã trả lại sợi dây chuyền cho em trai, nhưng với cô, đây vẫn là kỷ vật đặc biệt nhất ngày cưới.

"Đó là sợi dây chuyền mẹ mua cho em từ lâu với giá 7 triệu đồng. Giờ vàng tăng, chắc phải hơn nhiều rồi", cô tiết lộ.

Khoảnh khắc em trai tặng sợi dây chuyền khiến Thúy Kiều nhớ mãi.

Gia đình Thúy Kiều có 3 chị em, cô là chị cả, sau là một em gái và em út là Bo. Dù chênh lệch tuổi tác khá xa, tình cảm giữa họ vẫn rất gắn bó. Kiều cho biết bình thường Bo ít nói, hay chọc ghẹo chị nhưng luôn nghe lời.

"Đi học về, nếu thấy em lơ là học tập, tôi liền nhắc phải ráng học giỏi để sau này kiếm được nhiều tiền. Thằng bé nghe ngay", cô mỉm cười nói.

Bo cũng từng năn nỉ mẹ mua xe đạp điện để tiện sang thăm chị. Tuy nhiên, mẹ chưa dám chiều vì lo nguy hiểm. May mắn là nhà chồng Kiều chỉ cách nhà mẹ đẻ khoảng 10 phút đi xe máy nên cô tin rằng hai chị em sẽ thường xuyên gặp nhau.

"Tôi vẫn hay hỏi em thích ăn gì để mua mang qua. Thế nên, dù đã đi lấy chồng, tình cảm anh em vẫn chẳng khác gì ngày trước", Kiều bộc bạch.

Khoảnh khắc Bo trao dây chuyền cho chị gái được ghi lại và đăng tải trên mạng xã hội, nhanh chóng thu hút gần 4 triệu lượt xem cùng hàng nghìn bình luận.

Nhiều người bày tỏ sự xúc động, ngưỡng mộ trước tình cảm yêu thương, gắn bó giữa hai chị em và gửi lời chúc phúc đến cô dâu trong ngày trọng đại. "Dễ thương quá. Chúc mừng hai chị em", Tự nhiên tôi cũng muốn khóc theo", là những bình luận nổi bật.